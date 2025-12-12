واژگونی اتوبوس مسافربری تهران–یاسوج در محور سمیرم سه کشته بر جا گذاشت
صبح امروز (جمعه) بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری تهران–یاسوج در محور سمیرم اصفهان سه نفر از مسافران در دم جان باخته و تاکنون ۱۵ نفر مصدوم به بیمارستان منتقل شدهاند.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی فرمانداری سمیرم، این حادثه در ساعت ۵:۴۵ دقیقه صبح در جاده تنگ خشک منطقه بیبی سیدان ایواندره سمیرم رخ داد و اتوبوس مذکور با ۱۸ مسافر که از تهران عازم یاسوج بود، از مسیر منحرف و واژگون شد.
بر اساس گزارشها، ۱۲ تیم امدادی در کمترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شده و بیمارستان سمیرم نیز در وضعیت آمادهباش اولیه با ظرفیت ۱۹ تخت اورژانس پذیرای مصدومان است.