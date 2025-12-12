خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واژگونی اتوبوس مسافربری تهران–یاسوج در محور سمیرم سه کشته بر جا گذاشت

واژگونی اتوبوس مسافربری تهران–یاسوج در محور سمیرم سه کشته بر جا گذاشت
کد خبر : 1726368
لینک کوتاه کپی شد.

صبح امروز (جمعه) بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری تهران–یاسوج در محور سمیرم اصفهان سه نفر از مسافران در دم جان باخته و تاکنون ۱۵ نفر مصدوم به بیمارستان منتقل شده‌اند.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی فرمانداری سمیرم، این حادثه در ساعت ۵:۴۵ دقیقه صبح در جاده تنگ خشک منطقه بی‌بی سیدان ایوان‌دره سمیرم رخ داد و اتوبوس مذکور با ۱۸ مسافر که از تهران عازم یاسوج بود، از مسیر منحرف و واژگون شد.

واژگونی اتوبوس مسافربری تهران–یاسوج در محور سمیرم سه کشته بر جا گذاشت

بر اساس گزارش‌ها، ۱۲ تیم امدادی در کمترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شده و بیمارستان سمیرم نیز در وضعیت آماده‌باش اولیه با ظرفیت ۱۹ تخت اورژانس پذیرای مصدومان است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری