واژگونی اتوبوس مسافربری تهران–یاسوج در محور سمیرم سه کشته بر جا گذاشت

به گزارش ایلنا از روابط عمومی فرمانداری سمیرم، این حادثه در ساعت ۵:۴۵ دقیقه صبح در جاده تنگ خشک منطقه بی‌بی سیدان ایوان‌دره سمیرم رخ داد و اتوبوس مذکور با ۱۸ مسافر که از تهران عازم یاسوج بود، از مسیر منحرف و واژگون شد.

بر اساس گزارش‌ها، ۱۲ تیم امدادی در کمترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شده و بیمارستان سمیرم نیز در وضعیت آماده‌باش اولیه با ظرفیت ۱۹ تخت اورژانس پذیرای مصدومان است.

