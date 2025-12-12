خبرگزاری کار ایران
در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

ضرب و شتم یک معلم در باغملک توسط والدین دانش آموز/دادستان باغملک: فرد خاطی بازداشت شد

کد خبر : 1726356
لینک کوتاه کپی شد.

به دنبال انتشار خبر ضرب و شتم یک معلم پایه ابتدایی توسط والدین یک دانش آموز در روستای لالُب از توابع شهرستان باغملک در مقابل چشم دانش آموزان، دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان از بازداشت فرد ضارب خبر داد.

محمد شجاعی دادستان باغملک ضمن تایید این خبر به ایلنا گفت: بر اساس گزارشات دریافتی، صبح روز چهارشنبه نوزدهم آذرماه، والدین یک دانش آموز به مدرسه مراجعه کرده و به دنبال یک درگیری لفظی، پدر دانش آموز اقدام به ضرب و شتم معلم می کند.

وی افزود: به محض دریافت گزارش، دستور بازداشت فرد ضارب صادر و بازداشت شد.

دادستان باغملک گفت: اگر کسی نسبت به رفتار معلمی و یا هرگونه بی قانونی شکایتی داشته باشد باید از طریق  قانونی عمل کند نه اینکه خود مجری قانون شود. لذا اقدام این فرد خلاف قانون بوده و این پرونده به دلیل هتک حرمت به جایگاه معلم و حوزه آموزش و پرورش به شکل ویژه رسیدگی خواهد شد.

به گزارش ایلنا، پیش از این نیز یکی از معلمان شهرستان باغملک در ساختمان آموزش و پرورش مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته بود.

 

انتهای پیام/
