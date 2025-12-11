توقیف 3 لنج صیادی غیرمجاز و دستگیری 11 متهم در آبهای جاسک
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جاسک به توقیف چند لنج صیادی که در حال صید غیرمجاز بودند اشاره کرده و در این خصوص گفت: 3 فروند لنج به دلیل صید غیرمجاز ترال در آبهای این شهرستان توقیف شده و در پی آن 11 نفر متهم نیز دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا، محمدجواد پارسانیا افزود: 3 فروند لنج که در آبهای شهرستان جاسک اقدام به صید غیرمجاز به روش ترال کرده بودند، با دستور قضایی و توسط مأموران پایگاه دریابانی این شهرستان توقیف شد. در این عملیات 11 نفر متهم دستگیر و آبزیان صیدشده نیز توقیف شده است.
وی ادامه داد: پرونده این افراد در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است و با هرگونه صید غیرمجاز، بهویژه صید مخرب ترال، برخورد قاطع انجام خواهد شد. دستگاه قضایی از نهادهای متولی مبارزه با صید غیرمجاز و نیز صیادانی که در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت میکنند، حمایت قانونی خواهد کرد.