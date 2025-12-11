کشف بیش از 18 هزار عدد انواع قرص مخدر در تربتحیدریه
فرمانده انتظامی شهرستان تربتحیدریه به کشف محموله قرصهای مخدر هنگام بازرسی از خودورهای عبوری ایستگاه کامه اشاره کرده و در این خصوص گفت: مأموران بازرسی ایستگاه کامه موفق به کشف بیش از 18 هزار عدد انواع قرص مخدر شدند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ حمیدرضا خوشخو افزود: مأموران بازرسی ایستگاه کامه هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی سواری که به سمت مشهد در حال حرکت بود مشکوک شدند که به منظور بررسی بیشتر این خودرو را به داخل ایستگاه هدایت کردند.
وی ادامه داد: مأموران انتظامی در بازرسی از خودروی مورد نظر 18 هزار و 400 عدد انواع قرص را که به طرز ماهرانهای در خودرو جاساز شده بود را کشف کردند. در این راستا یک متخلف دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.