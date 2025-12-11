به گزارش ایلنا، سرهنگ حمیدرضا خوشخو افزود: مأموران بازرسی ایستگاه کامه هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی سواری که به سمت مشهد در حال حرکت بود مشکوک شدند که به منظور بررسی بیشتر این خودرو را به داخل ایستگاه هدایت کردند.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی در بازرسی از خودروی مورد نظر 18 هزار و 400 عدد انواع قرص را که به طرز ماهرانه‌ای در خودرو جاساز شده بود را کشف کردند. در این راستا یک متخلف دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

انتهای پیام/