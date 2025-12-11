خبرگزاری کار ایران
آزادی ۸ زندانی زن جرایم غیرعمد در جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) با حمایت خیرین

آزادی ۸ زندانی زن جرایم غیرعمد در جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) با حمایت خیرین
در این آیین ۸ زندانی زن جرایم غیرعمد با حمایت خیرین و همکاری ستاد دیه گیلان آزاد شدند و به آغوش خانواده‌هایشان بازگشتند و میزان کمک خیرین برای این آزادی حدود ۵ میلیارد تومان بود.

به گزارش ایلنا از رشت،به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن و روز مادر، مراسم جشنی معنوی در زندان زنان رشت برگزار شد. در این آیین ۸ زندانی زن جرایم غیرعمد با حمایت خیرین و همکاری ستاد دیه گیلان آزاد شدند و به آغوش خانواده‌هایشان بازگشتند. میزان کمک خیرین برای این آزادی حدود ۵ میلیارد تومان بود.

مدیرکل زندان‌های استان گیلان، وسکویی، ضمن تشکر از خیرین اظهار داشت: همکاری و حمایت‌های مالی و معنوی خیرین نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری و بازگرداندن زندانیان به خانواده‌هایشان دارد.

وسکویی همچنین از مقامات قضایی استان. رئیس کل دادگستری، معاونین و دادستان مرکز استان به دلیل همراهی مستمر و تسهیل اجرای ارفاقات قانونی قدردانی کرد و افزود: همراهی این مقامات موجب شد آزادی زندانیان با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

وی در ادامه از استاندار گیلان نیز قدردانی کرد و تأکید کرد: حمایت‌های مستمر استاندار در حوزه کاهش جمعیت کیفری و آزادی زندانیان، نقش مؤثری در تسریع اقدامات اصلاحی و ارتقای کرامت انسانی دارد.

این مراسم با حضورمرحبا، قاضی ناظر زندان زنان رشت و دیگر مسئولان زندان همراه بود و از کارکنان زن و زندانیان فعال در برنامه‌های اصلاحی نیز تقدیر شد تا جلوه‌ای از امید، بازگشت به خانواده و کرامت انسانی به نمایش گذاشته شود.

