استاندار گیلان در جشنواره شکرانه برداشت کیوی تأکید کرد:

باید سود صادرات مستقیماً به تولیدکننده و باغدار برسد /ضرورت ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل و کشاورزی

استاندار گیلان در مراسم شکرانه برداشت کیوی با اشاره به نقش کلیدی زیرساخت‌های تولید و جابه‌جایی کالا، بر لزوم توسعه هم‌زمان بخش کشاورزی و شبکه حمل‌ونقل استان تأکید کرد و گفت: مردم و باغداران محور واقعی تولید در گیلان هستند و سیاست‌گذاری‌ها باید در خدمت آنان باشد

به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس عصر امروز (پنجشنبه) در جشنواره شکرانه برداشت کیوی در شهرستان تالش با بیان اینکه دولت سیاست‌گذاری‌های لازم را در حوزه کشاورزی انجام داده، اظهار کرد: بخش اصلی کاشت، داشت و برداشت محصولات، به‌ویژه در حوزه باغی، امروز توسط باغداران و کشاورزان مردمی انجام می‌شود و آنان سهم اصلی را در تولید میوه دارند.

استاندار گیلان با انتقاد از برخی نارسایی‌های موجود در روند صادرات محصولات کشاورزی گفت: وقتی صادرکننده اعلام می‌کند محصول را هر کیلو ۱۰ هزار تومان خریداری می‌کند، باید همین رقم به باغدار برسد، اما در برخی موارد سود اصلی به جیب دارندگان کارت‌های بازرگانی می‌رود و تولیدکننده واقعی سهمی از آن نمی‌برد.

وی ضمن تأکید بر لزوم ساماندهی ساختار صادراتی استان افزود: باید سازوکاری ایجاد شود که سود صادرات مستقیماً به تولیدکننده و باغدار برسد، نه افراد فاقد نقش در تولید.

حق‌شناس همچنین با اشاره به وضعیت بازار چای، این محصول را یکی از ظرفیت‌های پایدار استان دانست و گفت: خوشبختانه امسال چای ایرانی با قیمت مناسب عرضه شده و این روند برای تولیدکنندگان امیدوارکننده است.

استاندار گیلان ظرفیت سردخانه‌ای استان را از مهم‌ترین پشتوانه‌های توسعه صادرات برشمرد و بیان کرد: گیلان بیش از ۲۰۰ هزار تن ظرفیت سردخانه دارد که امکان ذخیره‌سازی اصولی و صادرات هدفمند محصولات کشاورزی را فراهم می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به موضوع زمین‌های آستارا تصریح کرد: زمین‌هایی که سال‌ها محل بحث بوده، امروز ارزشی حدود ۸۰ میلیون تومان پیدا کرده و باید با برنامه‌ریزی صحیح از این سرمایه مردم حفاظت شود.

حق‌شناس با تشریح آخرین وضعیت توسعه فرودگاه سردار جنگل رشت گفت: اعتبارات لازم برای توسعه فرودگاه اختصاص یافته و باند آن به‌زودی به چهار هکتار افزایش خواهد یافت.

وی افزود: پیش از جنگ اخیر رژیم صهیونیستی، هفته‌ای ۲۵۰ پرواز از رشت انجام می‌شد که حدود یک‌چهارم آن خارجی بود. پس از توقف پروازهای خارجی، اکنون این مسیرها دوباره فعال شده‌اند.

وی از برنامه‌ریزی برای افزایش پروازهای مستقیم به کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عمان خبر داد و افزود: این مسیر یکی از گلوگاه‌های حمل‌ونقل هوایی گیلان است و توسعه آن موجب رونق اشتغال، گردشگری و تجارت استان می‌شود.

استاندار گیلان درباره وضعیت بارش‌ها نیز گفت: طبق گزارش‌های هواشناسی از هفته آینده بارش‌ها به شرایط نرمال بازمی‌گردد و زمستان پیشِرو وضعیت مناسب‌تری خواهد داشت.

در پایان مراسم، از چند باغدار برتر کیوی با حضور استاندار گیلان تجلیل  شد.

