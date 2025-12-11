کشف یک کیلو و ۶۵۰ گرم ماری جوانا در چُرام

به گزارش ایلنا از کهگیلویه بزرگ، " سرهنگ حجت‌الله خلیلی" عصر امروز پنجشنبه بیستم آذرماه جاری در نشست رسانه ای ، گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و کسب اطلاعاتی مبنی بر فعالیت یک فرد سابقه‌دار در توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان چُرام، موضوع بطور ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از اقدامات اطلاعاتی دقیق و هماهنگی با مرجع قضایی طی یک عملیات هوشمندانه، مُتهم را دستگیر کردند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان چُرام در استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه این فرد، یک‌ کیلو و ۶۵۰ گرم ماری‌جوانا کشف شد، خاطرنشان کرد: مُتهم که از فعالان حرفه‌ای توزیع مواد مخدر در شهرستان بود پس از تشکیل پرونده، روانه زندان شد.

خلیلی تأکید کرد: پلیس به هیچ عنوان در برابر فعالیت سوداگران مرگ مماشات نخواهد کرد و برخورد قاطع با این جرایم ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، شهرستان چُرام از شهرستان‌های ششگانه گرمسیری در استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار می‌رود که با یاسوج مرکز استان حدود ۱۸۰ کیلومتر فاصله دارد.

این شهرستان دارای اماکن متعدد زیبای گردشگری بوده که سالانه میزبان هزاران گردشگر داخلی و خارجی است.

انتهای پیام/