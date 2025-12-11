اعلام آمادگی 110 نفر در استان مرکزی به عنوان بارزس افتخاری

به گزارش ایلنا، سعید نورالهی افزود: بازرسان افتخاری از چند دستگاه اجرایی استان مرکزی معرفی شده‌اند. بخشی از این افراد نیز توسط افراد معتمد و شناخته‌شده به سازمان معرفی شده‌اند. تاکنون 10 نفر مراحل ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و ارتباط رسمی با سازمان برقرار شده است. بازرسان افتخاری پس از تکمیل مراحل ثبت‌نام و دریافت کد شناسایی، به عنوان بازوی کمکی سازمان در سطح استان مرکزی فعالیت خواهند کرد و گزارش‌های آنان به صورت مستقیم در فرآیند رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی به چگونگی فرایند انتخاب افرادی که در کسوت بازرسان افتخاری فعالیت خواهند کرد اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: انتخاب این افراد از میان معتمدین و افراد متدین صورت گرفته تا گزارش‌ها دقیق و بدون غرض شخصی باشد و گزارش‌های دریافتی پس از بررسی و تأیید، به شعب بدوی ارجاع می‌شود و در نهایت در قالب پرونده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. این روند علاوه بر تسریع در شناسایی تخلفات، موجب کاهش فشار بر دستگاه‌های رسمی نظارتی خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی به مهمترین وظایف این افراد اشاره کرده و اظهار داشت: وظایف بازرسان افتخاری شامل، گزارش تخلفات صنفی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور، ثبت و ارسال گزارش تخلفات به صورت آنلاین از طریق تلفن همراه، ارائه مشخصات و آدرس محل تخلف برای پیگیری و تشکیل پرونده در شعب بدوی، همکاری در شناسایی تخلفات بهداشتی و صنفی و ارجاع گزارش‌ها برای رسیدگی قانونی، است.

نورالهی تصریح کرد: هدف از جذب بازرسان افتخاری، افزایش دامنه نظارت و استفاده از ظرفیت مردمی در مقابله با تخلفات اقتصادی است که این اقدام می‌تواند موجب ارتقای سلامت بازار، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد دستگاه‌های نظارتی شود. امید است با گسترش طرح بازرسان افتخاری و افزایش تعداد این افراد، شاهد کاهش تخلفات صنفی و اقتصادی در استان باشیم و زمینه برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم فراهم شود.

وی بر اهمیت حضور نیروهای افتخاری در کنار دستگاه‌های رسمی نظارتی تأکید کرده و در این رابطه بیان داشت: سازمان تعزیرات حکومتی در استان مرکزی بازرس رسمی ندارد و در این راستا مرجع اصلی نظارت، سازمان صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف هستند. با این حال، حضور بازرسان افتخاری می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی و برخورد با تخلفات صنفی و اقتصادی ایفا کند. بنابراین اجرای طرح بازرسان افتخاری یکی از مؤثرترین اقداماتی است که در این حوزه انجام می‌شود.

