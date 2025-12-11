خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد:

اعلام آمادگی 110 نفر در استان مرکزی به عنوان بارزس افتخاری

اعلام آمادگی 110 نفر در استان مرکزی به عنوان بارزس افتخاری
کد خبر : 1726217
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی گفت: 110 نفر از معتمدین و افراد معرفی‌شده از دستگاه‌های اجرایی این استان برای همکاری به عنوان بازرس افتخاری با سازمان تعزیرات حکومتی استان اعلام آمادگی کرده‌اند. این افراد، اطلاعات شخصی خود را در سامانه اینترنتی سازمان ثبت کرده و اسامی آنان به سازمان مرکزی ارسال شده است تا اقدامات بعدی برای برقراری ارتباط و تعریف کد شناسایی انجام شود.

به گزارش ایلنا، سعید نورالهی افزود: بازرسان افتخاری از چند دستگاه اجرایی استان مرکزی معرفی شده‌اند. بخشی از این افراد نیز توسط افراد معتمد و شناخته‌شده به سازمان معرفی شده‌اند. تاکنون 10 نفر مراحل ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و ارتباط رسمی با سازمان برقرار شده است. بازرسان افتخاری پس از تکمیل مراحل ثبت‌نام و دریافت کد شناسایی، به عنوان بازوی کمکی سازمان در سطح استان مرکزی فعالیت خواهند کرد و گزارش‌های آنان به صورت مستقیم در فرآیند رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی به چگونگی فرایند انتخاب افرادی که در کسوت بازرسان افتخاری فعالیت خواهند کرد اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: انتخاب این افراد از میان معتمدین و افراد متدین صورت گرفته تا گزارش‌ها دقیق و بدون غرض شخصی باشد و گزارش‌های دریافتی پس از بررسی و تأیید، به شعب بدوی ارجاع می‌شود و در نهایت در قالب پرونده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. این روند علاوه بر تسریع در شناسایی تخلفات، موجب کاهش فشار بر دستگاه‌های رسمی نظارتی خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی به مهمترین وظایف این افراد اشاره کرده و اظهار داشت: وظایف بازرسان افتخاری شامل، گزارش تخلفات صنفی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور، ثبت و ارسال گزارش تخلفات به صورت آنلاین از طریق تلفن همراه، ارائه مشخصات و آدرس محل تخلف برای پیگیری و تشکیل پرونده در شعب بدوی، همکاری در شناسایی تخلفات بهداشتی و صنفی و ارجاع گزارش‌ها برای رسیدگی قانونی، است.

نورالهی تصریح کرد: هدف از جذب بازرسان افتخاری، افزایش دامنه نظارت و استفاده از ظرفیت مردمی در مقابله با تخلفات اقتصادی است که این اقدام می‌تواند موجب ارتقای سلامت بازار، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد دستگاه‌های نظارتی شود. امید است با گسترش طرح بازرسان افتخاری و افزایش تعداد این افراد، شاهد کاهش تخلفات صنفی و اقتصادی در استان باشیم و زمینه برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم فراهم شود.

وی بر اهمیت حضور نیروهای افتخاری در کنار دستگاه‌های رسمی نظارتی تأکید کرده و در این رابطه بیان داشت: سازمان تعزیرات حکومتی در استان مرکزی بازرس رسمی ندارد و در این راستا مرجع اصلی نظارت، سازمان صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف هستند. با این حال، حضور بازرسان افتخاری می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی و برخورد با تخلفات صنفی و اقتصادی ایفا کند. بنابراین اجرای طرح بازرسان افتخاری یکی از مؤثرترین اقداماتی است که در این حوزه انجام می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری