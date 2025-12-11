مدیرکل هواشناسی استان خبر داد:
کاهش شدید دمای هوا در استان مرکزی / مجموعاً 14 میلیمتر بارندگی در استان ثبت شده است
مدیرکل هواشناسی استان مرکزی گفت: از امروز پنجشنبه 20 آذر ماه آسمان این استان نیمهابری تا ابری همراه با بارش باران و برف در مناطق سردسیر و وزش باد است. همچنین از فردا جمعه 21 آذر ماه تا روز دوشنبه 24 آذرماه کمیابری تا نیمهابری خواهد بود و دمای هوا در سطح استان به شدت کاهش مییابد.
به گزارش ایلنا، سعیدرضا عرب افزود: از امروز عصر آسمان استان مرکزی قسمتیابری تا ابری، در برخی ساعات مهآلود است. از همین اوقات بارش باران و در نقاط سردسیر بارش برف و وزش باد پیشبینی میشود. از فردا جمعه 21 آذر ماه تا دوشنبه 24 آذر ماه آسمان استان کمیابری تا نیمهابری و گاه همراه با مه رقیق خواهد بود.
وی به کاهش قابل توجه دمای استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: از امروز پنجشنبه 20 آذر ماه تا پایان هفته آینده، دمای کمینه شبانه در تمام نقاط این استان به زیر صفر درجه خواهد رسید. در تمامی سطه استان، تنها دمای شهرستان شازند در روزهای یکشنبه و دوشنبه 23 و 24 آذر کاه به منفی 5 درجه زیرصفر میرسد.
مدیرکل هواشناسی استان مرکزی به وضعیت سامانه بارشی چند روز گذشته و سامانه بارشی روزهای اخیر در استان مرکزی اشاره کرده و اظهار داشت: سامانه بارشی پیشین تنها 3 تا 4 میلیمتر بارش در شهرستان خمین داشت و چندان قابل ملاحظه نبود، اما بارشهای 2 روز اخیر در بیشتر نقاط این استان چشمگیر بوده است.
عرب به میزان بارشهای ثبت شده در جریان فعالیت سامانه اخیر تا صبح امروز پنجشنبه 20 آذر ماه در سراسر استان مرکزی به تفکیک مناطق اشاره داشته و تصریح کرد: در مناطق اراک 13.7 میلیمتر، ساوه 7.9 میلیمتر، زرندیه 5.2 میلیمتر، آشتیان 14.1 میلیمتر، تفرش 18 میلیمتر، فراهان 12 میلیمتر، بارش ثبت شده است.
وی بیان داشت: در مناطق خمین 19.3 میلیمتر، محلات 16.2 میلیمتر، دلیجان 10.2 میلیمتر، شازند 25.6 میلیمتر، کمیجان 15.5 میلیمتر، خنداب 10.1 میلیمتر، فرودگاه اراک 11.8 میلیمتر، غرقآباد 15.3 میلیمتر، ثبت شده است. در این مجموع میانگین بارشهای استان در این سامانه بارشی حدود 14 میلیمتر بوده است.
مدیرکل هواشناسی استان مرکزی همچنین به ورود سامانه بارشی جدید از روز سهشنبه هفته آینده 25 آذر ماه اشاره داشته و اضافه کرد: پیشبینی میشود این سامانه بارشی پیش رو، بارشهای قابل ملاحظهای برای این استان به همراه داشته باشد. گرچه اطلاعرسانی در این خصوص فعلاً زود است و باید منتظر شرایط جوی بود.