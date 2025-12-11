خبرگزاری کار ایران
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

نوآوری در قرض‌الحسنه‌ها جدی گرفته شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به نوآوری در صندوق‌های قرض‌الحسنه گفت: تشکیل کانون‌های استانی برای سامان‌دهی و نظارت بر صندوق‌ها ضروری است و این موضوع در بانک مرکزی در حال پیگیری است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، مهدی طغیانی، صبح پنجشنبه در همایش «تعامل بانک مرکزی با صندوق‌های قرض‌الحسنه استان اصفهان؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» با تبریک ایام فاطمیه و تقدیر از مدیران و فعالان صندوق‌ها اظهار کرد: صندوق‌های قرض‌الحسنه نهادی کاملاً مردمی هستند و مردم دهه‌های گذشته، بدون اتکا به دولت آنها را پایه‌گذاری کرده‌اند. اگر امروز دولت بخواهد چنین ساختاری ایجاد کند، به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه نیاز خواهد بود.

او با بیان اینکه اصفهان از نظر تعداد و گردش مالی صندوق‌های قرض‌الحسنه رتبه نخست کشور را دارد، افزود: خدمات این صندوق‌ها سرمایه‌ای ارزشمند است که نباید آسیب ببیند. بسیاری از مدیران صندوق‌ها با مال، آبرو و اعتبار خود برای خدمت به مردم تلاش کرده‌اند و این نگاه، ریشه در ارزش‌های دینی دارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به شناخت محلی صندوق‌ها از جامعه هدف توضیح داد: بخش مهمی از هزینه‌های نظام بانکی به دلیل «اطلاعات نامتقارن» است؛ جایی که مشتری اطلاعاتی درباره خود دارد که بانک از آن بی‌خبر است. اما صندوق‌های محلی به دلیل ارتباط نزدیک، می‌دانند چه کسی نیازمند است و چه کسی توان بازپرداخت دارد.

به گفته او، همین ویژگی باعث شده صندوق‌ها بتوانند وام‌های کوچک اما اثرگذار پرداخت کنند و نقش مهمی در ایجاد اشتغال خرد و کسب‌وکارهای خانگی داشته باشند.

طغیانی تصریح کرد: سال‌ها پیش این تصور وجود داشت که با ایجاد بانک‌های قرض‌الحسنه، دیگر نیازی به صندوق‌های مردمی نیست. حتی برخی معتقد بودند باید این صندوق‌ها محدود شوند تا به‌تدریج حذف گردند. در حالی‌ که نباید چند تخلف محدود، مبنای قضاوت درباره مجموعه‌ای گسترده از نهادهای مردمی قرار گیرد.

نماینده اصفهان با اشاره به جلسات متعدد دوساله با بانک مرکزی گفت: نگاه حاکمیتی نسبت به صندوق‌های قرض‌الحسنه تغییر کرده است. پیشنهاد ما این بود که صندوق‌ها «ناهمگن» دیده شوند و برای صندوق‌های کوچک، متوسط و بزرگ دستورالعمل‌های متفاوت تدوین شود. نسخه جدید این دستورالعمل‌ها در زمستان و تابستان گذشته نهایی و اکنون تصویب شده است.

او ضمن تقدیر از عملکرد تیم جدید بانک مرکزی افزود: تدوین این دستورالعمل در ساختار پیچیده بانک مرکزی کار ساده‌ای نبود و پیگیری رئیس‌کل نقش مهمی در پیشبرد آن داشت.

طغیانی با اشاره به سرعت تحول فناوری مالی در کشور هشدار داد: اگر صندوق‌های قرض‌الحسنه خود را با فناوری‌های جدید تطبیق ندهند، به مرور از چرخه انتخاب مردم خارج می‌شوند. به گفته او، طبق دستورالعمل جدید، صندوق‌های بزرگ می‌توانند درگاه پرداخت اختصاصی داشته باشند و صندوق‌های کوچک و متوسط نیز باید از خدمات فناورانه بانک مرکزی بهره‌مند شوند.

وی شرایط اقتصادی و تورم مزمن را یکی از چالش‌های جدی صندوق‌ها دانست و گفت: وقتی مردم می‌توانند با چند کلیک پول خود را به طلا تبدیل کنند، طبیعی است که سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه کاهش یابد. با این حال، امید است با بهبود وضعیت اقتصادی، اعتماد عمومی و انگیزه معنوی مردم برای سپرده‌گذاری تقویت شود.

نماینده اصفهان با اشاره به تغییرات برنامه هفتم توسعه گفت: نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه صرفاً محدود به بانک مرکزی نخواهد بود. سازمان اقتصاد اسلامی، دو بانک قرض‌الحسنه و نهاد جدید قانون‌های قرض‌الحسنه نیز به مجموعه نهادهای نظارتی اضافه شده‌اند.

او افزود: دستورالعمل تشکیل «کانون‌های قرض‌الحسنه» نیز نهایی شده و صندوق‌ها به‌زودی می‌توانند در این قالب تازه ساماندهی شوند.

طغیانی تأکید کرد: آن‌قدر درگیر کارهای روزمره و امور اجرایی بوده‌ایم که از نوآوری دور مانده‌ایم؛ در حالی که قرض‌الحسنه یک نهاد بومی و دینی است و باید با ایده‌های تازه تقویت شود.

