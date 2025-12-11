دانشگاه یاسوج در روز شنبه باز است /دانشجویان بیمار سر کلاس درس نیابند

به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، مهدی نوری‌پور، درباره وضعیت تشکیل کلاس‌ها در هفته آینده، اظهارداشت: «با توجه به پیگیری‌های متعدد دانشجویان و هماهنگی انجام‌شده با حوزه مدیریت بحران استانداری، تمامی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه از روز شنبه بیست دوم آذرماه جاری، طبق روال معمول به صورت حضوری برگزار خواهد شد.»

وی با تأکید بر ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در فضای دانشگاه، افزود: «دانشجویانی که دارای نشانه‌های بیماری از جمله تب، سرفه یا بدن‌درد هستند و همچنین افرادی که هنوز بهبودی کامل نیافته‌اند، برای جلوگیری از انتقال بیماری و حفظ سلامت جمعی، از حضور در خوابگاه و کلاس‌های درس خودداری کنند.»

رئیس دانشگاه یاسوج گفت: «این دانشجویان می‌توانند با هماهنگی اساتید و ارائه مدارک معتبر پزشکی، نسبت به موجه‌سازی غیبت خود اقدام نمایند.»

به گزارش ایلنا، کلاس های درس دانشگاه یاسوج بدلیل شیوع ویروس آنفلوآنزا یک هفته مجازی مجازی شده بود.

انتهای پیام/