دانشگاه یاسوج در روز شنبه باز است /دانشجویان بیمار سر کلاس درس نیابند
رئیس دانشگاه یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد که تمامی کلاسها و فعالیتهای آموزشی از روز شنبه بیست دوم آذرماه بصورت حضوری برگزار میشود و دانشگاه باز است.
به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، مهدی نوریپور، درباره وضعیت تشکیل کلاسها در هفته آینده، اظهارداشت: «با توجه به پیگیریهای متعدد دانشجویان و هماهنگی انجامشده با حوزه مدیریت بحران استانداری، تمامی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه از روز شنبه بیست دوم آذرماه جاری، طبق روال معمول به صورت حضوری برگزار خواهد شد.»
وی با تأکید بر ضرورت رعایت پروتکلهای بهداشتی در فضای دانشگاه، افزود: «دانشجویانی که دارای نشانههای بیماری از جمله تب، سرفه یا بدندرد هستند و همچنین افرادی که هنوز بهبودی کامل نیافتهاند، برای جلوگیری از انتقال بیماری و حفظ سلامت جمعی، از حضور در خوابگاه و کلاسهای درس خودداری کنند.»
رئیس دانشگاه یاسوج گفت: «این دانشجویان میتوانند با هماهنگی اساتید و ارائه مدارک معتبر پزشکی، نسبت به موجهسازی غیبت خود اقدام نمایند.»
به گزارش ایلنا، کلاس های درس دانشگاه یاسوج بدلیل شیوع ویروس آنفلوآنزا یک هفته مجازی مجازی شده بود.