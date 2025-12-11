خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانشگاه یاسوج در روز شنبه باز است /دانشجویان بیمار سر کلاس درس نیابند

دانشگاه یاسوج در روز شنبه باز است /دانشجویان بیمار سر کلاس درس نیابند
کد خبر : 1726120
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دانشگاه یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد که تمامی کلاس‌ها و فعالیت‌های آموزشی از روز شنبه بیست دوم آذرماه بصورت حضوری برگزار می‌شود و دانشگاه باز است.

به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، مهدی نوری‌پور، درباره وضعیت تشکیل کلاس‌ها در هفته آینده، اظهارداشت: «با توجه به پیگیری‌های متعدد دانشجویان و هماهنگی انجام‌شده با حوزه مدیریت بحران استانداری، تمامی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه از روز شنبه بیست دوم آذرماه جاری، طبق روال معمول به صورت حضوری برگزار خواهد شد.»

وی با تأکید بر ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در فضای دانشگاه، افزود: «دانشجویانی که دارای نشانه‌های بیماری از جمله تب، سرفه یا بدن‌درد هستند و همچنین افرادی که هنوز بهبودی کامل نیافته‌اند، برای جلوگیری از انتقال بیماری و حفظ سلامت جمعی، از حضور در خوابگاه و کلاس‌های درس خودداری کنند.»

رئیس دانشگاه یاسوج گفت: «این دانشجویان می‌توانند با هماهنگی اساتید و ارائه مدارک معتبر پزشکی، نسبت به موجه‌سازی غیبت خود اقدام نمایند.»

به گزارش ایلنا، کلاس های درس دانشگاه یاسوج بدلیل شیوع ویروس آنفلوآنزا یک هفته مجازی مجازی شده بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری