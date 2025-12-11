خبرگزاری کار ایران
اختصاص ۴۲ درصد از اعتبارات عمرانی سفر رئیس‌جمهور به خوزستان محقق شد

کد خبر : 1726110
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان اعلام کرد: در جریان سفر رئیس‌جمهور به خوزستان، بیش از ۲۹ همت به طرح‌های عمرانی استان اختصاص یافت که تاکنون ۴۲ درصد آن پرداخت شده و طرح‌های مهمی در حوزه راه، آب و درمان با این اعتبارات در حال اجراست.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهرداد نیکو شامگاه چهارشنبه (۱۹ آذر) در برنامه گفت‌و‌گو ویژه خبری گفت: در سفر ریاست جمهور به استان خوزستان بیش از ۲۹ همت به طرح‌های عمرانی اختصاص یافت که که تاکنون ۴۲ درصد این اعتبارات پرداخت و محقق شده است.

نیکو با اشاره به اینکه بیش از ۲۹ همت این اعتبارات شامل بیش از ۲۲ همت از اعتبارات ملی، ۴.۸ همت از محل تعهدات استانی و ۲ همت از محل مولدسازی و قیر رایگان است، بیان کرد: تاکنون بیش از ۱۲ همت از اعتبارات عمرانی معادل ۴۲ درصد محقق شده است.

وی از جمله طرح‌های مصوب سفر ریاست جمهوری به استان را در بخش راه بیان کرد و خاطر نشان کرد: استان خوزستان پس از اصفهان از نظر تن کیلومتر رتبه دوم کشور است ولی از نظر کیفیت راه رتبه یازدهم کشور را داراست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان یکی از طرح‌های مصوب سفر رئیس جمهور به استان در حوزه راه‌سازی، ساخت آزادراه ایذه به لردگان دانست و عنوان کرد: برای اجرای این طرح ۲.۵ هنت اعتبار اختصاص یافته است و همچنین ۶۰۰ میلیارد تومان برای جاده ملاثانی - شوشتر و دزفول، ۸۰۰ میلیارد تومان به جاده اهواز - خرمشهر و ۵۰۰ میلیارد تومان و جاده رامهرمز - بهبهان اعتبار در این سفر اختصاص یافت.

نیکو گفت: سه طرح آب‌رسانی غدیر، فدک و دزفول در حال انجام است که در سفر ریاست جمهوری به ترتیب ۵، ۲.۷ و ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای آنها اختصاص یافته است. 

وی یکی دیگر از طرح‌های مهم سفر ریاست جمهوری در بخش درمانی دانست و گفت: برای ساخت بیمارستان‌های یازهرا، نظام مافی شوش، خاتم الانبیاء شوشتر و قلب خرمشهر اعتبارات خوبی در این سفر اختصاص یافت که با بهره برداری از ان‌ها موجب توسعه بخش درمان و بهداشت استان خواهد شد.

