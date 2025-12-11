خبرگزاری کار ایران
هواشناسی استان هشدار نارنجی صادر کرد؛

بارش برف در مناطق سردسیر فارس/ احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و آب‌گرفتگی معابر

کد خبر : 1726105
مدیرکل هواشناسی فارس از صدور هشدار نارنجی هواشناسی و بارش برف در مناطق سردسیر استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، قاسم حسینی با اعلام صدور هشدار هواشناسی نارنجی در فارس گفت: این هشدار به دلیل فعالیت سامانه بارشی در بازه زمانی بعدازظهر امروز پنج‌شنبه، ۲۰ آذر تا پایان روز شنبه، ۲۲ آذر صادر شده است. 

وی افزود: سامانه مذکور همراه با رگبار باران بارش برف در مناطق سردسیر شمالی استان، رعد و برق وزش باد شدید موقتی به ویژه در شمال شرق استان و احتمال رخداد تگرگ در نقاط مستعد است.

حسینی تصریح کرد: این سامانه در روز پنج‌شنبه، ۲۰ آذر در نیمه شمالی و مناطق مرکزی استان به ویژه شمال غرب استان و در روز جمعه، ۲۱ آذر در استان به ویژه مناطق غربی و مرکزی و شیراز و در روز شنبه، ۲۲ آذر در نیمه جنوبی استان فعالیت خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی فارس نسبت به لغزندگی جاده‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، آب‌گرفتگی معابر، برخورد صاعقه، کاهش دید افقی، جاری شدن روان‌آب و خسارت به سازه‌های موقت در زمان فعالیت سامانه مذکور هشدار داد.

وی همچنین از عموم مردم خواست تا از سفرهای غیر ضروری طی این ایام پرهیز کرده و نسبت مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی اقدام کنند.

حسینی همچنین بر ضرورت عدم توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری از فعالیت‌های تفریحی در مناطق یاد شده، خودداری از فعالیت‌های دره نوردی و جابه‌جایی عشایر و آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان تأکید کرد.

مدیرکل هواشناسی فارس در پایان یادآور شد: بارش‌های روز شنبه، ۲۲ آذر در نیمه جنوبی استان به صورت رگبار پراکنده خواهد بود.

