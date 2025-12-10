در راستای ارتقای ایمنی:
بازدید تیم بازرسی از مجتمع فولاد گیلان
بازدید و بررسی میدانی تیم بازرسان کار استان گیلان با هدف ارتقای سطح ایمنی در واحدهای صنعتی و پیشگیری از حوادث کار، در تمامی بخشها و کارگاههای مجتمع فولاد گیلان شامل نورد گرم، نورد سرد و سالن گالوانیزه انجام شد.
به گزارش ایلنا از رشت، امروز چهارشنبه ۱۹ آذر بازدید و بررسی میدانی تیم بازرسان کار استان گیلان به سرپرستی مجتبی امیری، سرپرست اداره بازرسی کار، با هدف ارتقای سطح ایمنی در واحدهای صنعتی و پیشگیری از حوادث کار، در تمامی بخشها و کارگاههای مجتمع فولاد گیلان شامل نورد گرم، نورد سرد و سالن گالوانیزه انجام شد.
در این برنامه، تمامی بازرسان کار استان به همراه تیم HSE شرکت فولاد گیلان حضور داشتند. پس از پایان بازدید، جلسهای تخصصی با محوریت بررسی روندهای پیشگیری از حوادث، تبادل تجربیات، ارائه دیدگاهها و تحلیل حوادث سالهای گذشته برگزار شد.
همچنین اقدامات انجامشده در حوزه ایمنی مورد بررسی قرار گرفت و بر تقویت برنامههای حفاظتی، ارتقای کیفیت ایمنی محیط کار و صیانت از جان و سلامت کارگران تأکید شد.
در ادامه، جلسه استانی بازرسان کار گیلان با موضوع بررسی چالشهای ایمنی کارگاههای استان تشکیل شد و شرکتکنندگان بر لزوم بهبود کیفیت فضاهای کارگاهی، استانداردسازی محیطهای کاری و کاهش آمار حوادث شغلی تأکید کردند.