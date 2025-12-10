مدیرکل امور اتباع خارجی استانداری مرکزی درخواست کرد:
ضرورت حمایت فوری نهادهای بینالمللی برای رفع چالشهای مهمانشهر شهید ناصری ساوه
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی گفت: حمایت فوری نهادهای بینالمللی از جمله کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) و برنامه جهانی غذا (WFP) برای رفع چالشهای اساسی در مهمانشهر شهید ناصری ساوه به این نهادها اعلام شده است.
به گزارش ایلنا، غلامرضا فتحآبادی به وضعیت ساکنان مهمانشهر شهید ناصری ساوه اشاره داشته و افزود: علیرغم تلاشهای صورتگرفته، نیازهای فوری در حوزههای معیشت، تغذیه، مسکن و اشتغال همچنان پابرجاست و رفع آنها مستلزم حمایت ویژه نهادهای بینالمللی است.
وی ادامه داد: مهمانشهر شهید ناصری ساوه میزبان بیش از 6000 نفر پناهنده افغان است و هرگونه تأخیر در اجرای این پروژهها میتواند تبعات اجتماعی و انسانی جبرانناپذیری در پی داشته باشد. در این راستا فعالیتهای UNHCR و WFP در زمینه توانمندسازی زنان، کاهش فقر و توسعه آموزش، جای تقدیر دارد.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی اظهار داشت: کمک به تأمین زیرساختها به ویژه مسکن و مقاومسازی منازل، اجرای پروژههای متوقفمانده فاضلاب شهری و گازرسانی، حمایت مالی و فنی از طرحهای اقتصاد خرد و ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار، از اولویتهای اصلی مهمانشهر شهید ناصری ساوه است.
فتحآبادی تصریح کرد: تأمین و توزیع منظم مواد مغذی در مدارس برای پیشگیری از سوءتغذیه دانشآموزان، تجهیز کامل مدارس و مراکز آموزشی به لوازم و امکانات کمکآموزشی، ارتقاء سطح خدمات بهداشتی به ویژه برای مادران باردار و کودکان، از دیگر اولویتهای اصلی مهمانشهر شهید ناصری ساوه است.
وی اضافه کرد: این موارد در جلسهای به نمایندگان UNHCR و WFP اعلام شده است. این 2 نهاد از پیشنهادهای مطرح شده استقبال کرده و آمادگی سازمانهای خود را برای بررسی دقیق درخواستها و تخصیص منابع اعلام کردند. مقرر شد که برای اجرای پروژهها در سال 2026 میلادی، تلاش و مساعدت بیشتری انجام شود.