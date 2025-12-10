به گزارش ایلنا، غلامرضا فتح‌آبادی به وضعیت ساکنان مهمان‌شهر شهید ناصری ساوه اشاره داشته و افزود: علیرغم تلاش‌های صورت‌گرفته، نیازهای فوری در حوزه‌های معیشت، تغذیه، مسکن و اشتغال همچنان پابرجاست و رفع آنها مستلزم حمایت ویژه نهادهای بین‌المللی است.

وی ادامه داد: مهمانشهر شهید ناصری ساوه میزبان بیش از 6000 نفر پناهنده افغان است و هرگونه تأخیر در اجرای این پروژه‌ها می‌تواند تبعات اجتماعی و انسانی جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد. در این راستا فعالیت‌های UNHCR و WFP در زمینه توانمندسازی زنان، کاهش فقر و توسعه آموزش، جای تقدیر دارد.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی اظهار داشت: کمک به تأمین زیرساخت‌ها به ویژه مسکن و مقاوم‌سازی منازل، اجرای پروژه‌های متوقف‌مانده فاضلاب شهری و گازرسانی، حمایت مالی و فنی از طرح‌های اقتصاد خرد و ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار، از اولویت‌های اصلی مهمان‌شهر شهید ناصری ساوه است.

فتح‌آبادی تصریح کرد: تأمین و توزیع منظم مواد مغذی در مدارس برای پیشگیری از سوءتغذیه دانش‌آموزان، تجهیز کامل مدارس و مراکز آموزشی به لوازم و امکانات کمک‌آموزشی، ارتقاء سطح خدمات بهداشتی به ویژه برای مادران باردار و کودکان، از دیگر اولویت‌های اصلی مهمان‌شهر شهید ناصری ساوه است.

وی اضافه کرد: این موارد در جلسه‌ای به نمایندگان UNHCR و WFP اعلام شده است. این 2 نهاد از پیشنهادهای مطرح‌ شده استقبال کرده و آمادگی سازمان‌های خود را برای بررسی دقیق درخواست‌ها و تخصیص منابع اعلام کردند. مقرر شد که برای اجرای پروژه‌ها در سال 2026 میلادی، تلاش و مساعدت بیشتری انجام شود.

