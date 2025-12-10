کشف 11 کیلو تریاک در خانه قاچاقچی مواد مخدر

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح این خبر گفت: در پی کار اطلاعاتی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مشخص شد فردی در امر خرید و فروش مواد مخدر فعالیت داشته و به تازگی مقدار قابل توجهی تریاک را از قاچاقچیان خریداری کرده و پس از انتقال به شهر مهرگان قصد توزیع در بین مشتریانش را دارد.

وی افزود: پس از تکمیل تحقیقات، اکیپی از ماموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری پلیس مواد مخدر شهرستان البرز پس از هماهنگی قضائی به محل نگهداری مواد افیونی اعزام و در عملیاتی غافلگیرانه یک نفر قاچاقچی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه این سوداگر مرگ 11 کیلو 400 گرم تریاک کشف شد، اظهار داشت: شهروندان می توانند اخبار و اطلاعات خودشان در زمینه نگهداری و انتقال مواد مخدر را از طریق شماره تلفن 110 به پلیس اعلام کنند.

سردار طرهانی در پایان خاطرنشان کرد: مردم اطمینان خاطر داشته باشند که پلیس با سوداگران مرگ و قاچاقچیان افیونی برخورد قاطع و قانونی می کند و اجازه جولان به آنان نخواهد داد.

