مدارس آذربایجان شرقی سه روز اول هفته آینده تعطیل شد

روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان ‌شرقی اعلام کرد: مدارس استان در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه هفته آینده به علت قطع زنجیره شیوع بیماری آنفلوانزا تعطیل و آموزش غیرحضوری شد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، با هدف اجرای دستورالعمل پیشگیری، مراقبت و کنترل عفونت های حاد تنفسی در مدارس و پیرو مصوبه کمیته پدافند غیرعامل استان در خصوص روند شیوع بیماری‌های حاد تنفسی، باتوجه به شیوع آنفلوآنزا در استان و با هدف مراقبت و کنترل این بیماری، فعالیت همه مدارس آذربایجان شرقی در همه مقاطع در ۲ نوبت صبح و عصر ۲۲، ۲۳ و ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ غیرحضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی به صورت مجازی در بستر شبکه شاد خواهد بود.

ثبت نام آلپاری