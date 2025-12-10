مدیرعامل شرکت آبفا شیراز خبرداد؛
راه اندازی ۵ حلقه چاه جدید در شهرستان شیراز
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز گفت: با هدف افزایش پایداری و تامین آب پنج حلقه چاه جدید در شهرستان شیراز راه اندازی شده است.
به گزارش ایلنا، بهمن بهروزی اعلام کرد: در ادامه برنامههای توسعهای این شرکت، ٤حلقه چاه جدید روستایی و یک حلقه چاه در بخش شهری با ظرفیت حدود ٨٠ لیتر بر ثانیه تجهیز و راه اندازی شده است.
وی، توضیح داد: بهرهبرداری از این چاهها، در تابستان بیش از ٤۵٠ هزار مترمکعب از آب مورد نیاز شهروندان را تامین کرده و در تقویت تابآوری شبکه و کاهش تنشهای فصلی آب نقش قابلتوجهی ایفا میکند.
بهروزی افزود: راهاندازی این چاهها، توان عملیاتی مجموعه را در مدیریت توزیع و پاسخگویی به نیاز مناطق مختلف شهر افزایش داده و به بهبود برنامهریزی در شبکه کمک کرده است.