راه اندازی ۵ حلقه چاه جدید در شهرستان شیراز

‌‌به گزارش ایلنا، بهمن بهروزی اعلام کرد: در ادامه برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت، ٤حلقه چاه جدید روستایی و یک حلقه چاه در بخش شهری با ظرفیت حدود ٨٠ لیتر بر ثانیه تجهیز و راه اندازی شده است.

وی، توضیح داد: بهره‌برداری از این چاه‌ها، در تابستان بیش از ٤۵٠ هزار مترمکعب از آب مورد نیاز شهروندان را تامین کرده و در تقویت تاب‌آوری شبکه و کاهش تنش‌های فصلی آب نقش قابل‌توجهی ایفا می‌کند.

بهروزی افزود: راه‌اندازی این چاه‌ها، توان عملیاتی مجموعه را در مدیریت توزیع و پاسخ‌گویی به نیاز مناطق مختلف شهر افزایش داده و به بهبود برنامه‌ریزی در شبکه کمک کرده است.

