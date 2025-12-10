خبرگزاری کار ایران
شرکت آب منطقه‌ای همدان هشدار داد:

آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه‌ ها

شرکت آب منطقه‌ای همدان نسبت به آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه‌ ها و مسیل‌ها به مردم هشدار داد.

به گزارش ایلنا از همدان، شرکت آب منطقه‌ای همدان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس اعلام هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی کشور مبنی بر احتمال وقوع بارش‌های محلی و رگباری بویژه در ارتفاعات شهرستان همدان، آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رود خانه‌ها و مسیل‌ها وجود دارد.

 لذا درخواست می‌شود از هر گونه نزدیک شدن، تردد، استقرار و تجمع در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل ها، آبراهه‌ها ودیگر تاسیسات آبی و نقاط پرخطر حتی رودخانه‌های فاقد آب جدا خودداری و ضمن خارج کردن ادوات و ماشین آلات پیمانکاری از بستر و حریم رودخانه ها، موارد ایمنی را رعایت کنند.

 

