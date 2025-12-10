دشمن با هدف ایجاد تفرقه مرزهای هویتی ایران را نشانه گرفته است

به گزارش خبرنگار ایلنا، در همایش «ایران قوی» که با حضور مسئولان استانی و اقشار مختلف مردم در تالار وحدت ارومیه برگزار شد، شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت اتحاد اقوام و ادیان در کشور تأکید کرد.

وی ایران را همچون «فرشی رنگین متشکل از اقوام کرد، لر، فارس و ترک» توصیف کرد و گفت این همبستگی، عامل اصلی مقاومت و انسجام ملی است.

فرمانده نیروی دریایی با اشاره به مأموریت‌های این نیرو اعلام کرد در حال حاضر ۱۰۰ فروند شناور در حال اسکورت و حفاظت از مرزهای آبی کشور هستند. او همچنین با اشاره به سابقه تاریخی دریانوردی ایرانیان گفت: ایرانی‌ها از حدود ۲۵۰۰ سال پیش به ساخت کشتی پرداخته‌اند.

ایرانی با بیان اینکه «دشمن امروز مرزهای هویتی را هدف گرفته است»، ایجاد دوگانگی‌های اجتماعی از جمله در موضوع حجاب را یکی از راهبردهای آنان دانست.

وی نیروی دریایی را یکی از بازوان قدرت ملی معرفی کرد و نقش دانشمندان، صنعتگران و اندیشمندان را در کنار نیروهای عملیاتی بسیار مهم ارزیابی کرد.

وی افزود: طوفان‌های اعماق دریا مانع مأموریت نیروهای ایرانی نمی‌شود و در جریان یک نبرد ۱۲روزه، چهار تن از نیروهای دریایی به شهادت رسیده‌اند.

