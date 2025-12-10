خبرگزاری کار ایران
تردد از گردنه چری با زنجیر چرخ امکان پذیر است

ریس پلیس راه استان چهارمحال و بختیاری گفت: تردد از گردنه‌های کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری با زنجیر چرخ امکانپذیر است.

به گزارش ایلنا، سرهنگ حسین پور اظهارداشت : با توجه به بارش برف در گردنه های استان به خصوص گردنه چری به رانندگان توصیه می شود با زنجیر چرخ تردد کنند و تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند.

وی همچنین از لغزندگی محور‌های کیار، سامان، اردل، لردگان، بروجن، بن، فارسان، خانمیرزا، فلارد و کوهرنگ خبر داد و گفت: هم اکنون تمامی جاده‌های این استان باز و تردد در آنها روان است.

سرهنگ حسین پور از رانندگان خواست: با رعایت فاصله طولی، سرعت مجاز و توجه به جلو از هر گونه حادثه احتمالی جلوگیری کنند.

انتهای پیام/
