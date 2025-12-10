خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل صمت فارس مطرح کرد؛

۱۱ میلیون دلار حجم فعلی مبادلات تجاری فارس و ازبکستان

۱۱ میلیون دلار حجم فعلی مبادلات تجاری فارس و ازبکستان
کد خبر : 1725566
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس با اشاره به ظرفیت‌های گسترده همکاری میان این استان و ازبکستان، گفت: حجم فعلی مبادلات تجاری دو طرف که حدود ۱۱ میلیون دلار برآورد می‌شود، قابلیت افزایش چندبرابری دارد.

به گزارش ایلنا، کریم مجرب درهفتمین نشست کارگروه  توسعه صادرات  غیر نفتی با حضور تیم‌های اقتصادی از ازبکستان و عراق، توسعه همکاری‌های صنعتی، تکمیل زنجیره‌های ارزش و گسترش مذاکرات رو‌در‌رو و B2B  میان فعالان اقتصادی دو طرف را از اهداف اصلی این نشست برشمرد.

وی با اشاره به آخرین آمار مبادلات تجاری بین فارس و ازبکستان گفت: حجم تجارت دو طرف در سال گذشته به ۱۱ میلیون دلار رسید که عمده آن شامل کالاهای شیمیایی، مواد خوراکی و انواع نوشیدنی بود.

مجرب افزود: در سفر اخیر هیأت اقتصادی فارس به ازبکستان، ظرفیت‌های قابل توجهی برای گسترش همکاری‌ها شناسایی شد؛ به‌ویژه در حوزه رنگ، رزین و حلال‌ها که اکنون سهمی حدود دو میلیون دلار در تجارت دو طرف دارد و می‌تواند به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

۱۱ میلیون دلار حجم فعلی مبادلات تجاری فارس و ازبکستان

مدیرکل صمت فارس، هدف اصلی برگزاری این نشست را تسهیل مذاکرات رو‌در‌رو و B2B میان فعالان اقتصادی دو طرف عنوان کرد و تصریح کرد: فارس آمادگی دارد در ۳حوزه اصلی نوآوری و بهره وری، _ جذب سرمایه گذاری و همکاریهای اقتصادی منطقه ای، تکمیل زنجیره های ارزش در  تبادلات تجاری خود با ازبکستان، به‌ویژه با منطقه سرخان‌دریا، همکاری‌های گسترده‌تری را دنبال کند.

وی همچنین ازبکستان را یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان سنگ گرانیت در منطقه دانست و اظهار داشت: استان فارس در زمینه صادرات مصالح ساختمانی، مواد غذایی و کشاورزی، صنایع شیمیایی و پتروشیمی و همچنین صنایع الکترونیک ظرفیت‌های قابل توجهی دارد.

به گفته مجرب، هیأت ازبکستان در جریان این سفر از برخی واحدهای تولیدی فعال در این حوزه‌ها نیز بازدید خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری