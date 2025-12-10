۱۱ میلیون دلار حجم فعلی مبادلات تجاری فارس و ازبکستان

به گزارش ایلنا، کریم مجرب درهفتمین نشست کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی با حضور تیم‌های اقتصادی از ازبکستان و عراق، توسعه همکاری‌های صنعتی، تکمیل زنجیره‌های ارزش و گسترش مذاکرات رو‌در‌رو و B2B میان فعالان اقتصادی دو طرف را از اهداف اصلی این نشست برشمرد.

وی با اشاره به آخرین آمار مبادلات تجاری بین فارس و ازبکستان گفت: حجم تجارت دو طرف در سال گذشته به ۱۱ میلیون دلار رسید که عمده آن شامل کالاهای شیمیایی، مواد خوراکی و انواع نوشیدنی بود.

مجرب افزود: در سفر اخیر هیأت اقتصادی فارس به ازبکستان، ظرفیت‌های قابل توجهی برای گسترش همکاری‌ها شناسایی شد؛ به‌ویژه در حوزه رنگ، رزین و حلال‌ها که اکنون سهمی حدود دو میلیون دلار در تجارت دو طرف دارد و می‌تواند به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

مدیرکل صمت فارس، هدف اصلی برگزاری این نشست را تسهیل مذاکرات رو‌در‌رو و B2B میان فعالان اقتصادی دو طرف عنوان کرد و تصریح کرد: فارس آمادگی دارد در ۳حوزه اصلی نوآوری و بهره وری، _ جذب سرمایه گذاری و همکاریهای اقتصادی منطقه ای، تکمیل زنجیره های ارزش در تبادلات تجاری خود با ازبکستان، به‌ویژه با منطقه سرخان‌دریا، همکاری‌های گسترده‌تری را دنبال کند.

وی همچنین ازبکستان را یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان سنگ گرانیت در منطقه دانست و اظهار داشت: استان فارس در زمینه صادرات مصالح ساختمانی، مواد غذایی و کشاورزی، صنایع شیمیایی و پتروشیمی و همچنین صنایع الکترونیک ظرفیت‌های قابل توجهی دارد.

به گفته مجرب، هیأت ازبکستان در جریان این سفر از برخی واحدهای تولیدی فعال در این حوزه‌ها نیز بازدید خواهد کرد.

