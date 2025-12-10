خبرگزاری کار ایران
افتتاح نخستین رویداد البسه سنتی هرمزگان

افتتاح نخستین رویداد البسه سنتی هرمزگان
نخستین رویداد البسه سنتی هرمزگان با عنوان «دیریا بر تن» با حضور سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی و جمعی از مدیران و هنرمندان صنایع دستی در هتل همای بندرعباس افتتاح شد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، عباس رئیسی سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ در مراسم افتتاحیه این رویداد اظهار کرد: پوشاک سنتی هرمزگان تنها یک میراث فرهنگی نیست، بلکه سرمایه‌ای اقتصادی است که می‌تواند بخشی از اقتصاد خلاق استان و کشور را شکل دهد.

او افزود: هنرهای باارزشی مانند خوس‌دوزی، گلابتون‌دوزی، سوزن‌دوزی و رودوزی‌های سنتی، علاوه بر حفظ هویت محلی، قابلیت تبدیل شدن به محصولات رقابتی در بازارهای داخلی و جهانی را دارند.
رئیسی هدف از برگزاری این رویداد را ایجاد بستری برای نگاه نوین به پوشاک سنتی عنوان کرد و گفت: حرکت از نمایش به تولید، از تولید به برندسازی و از برندسازی به بازار و صادرات، مسیر اصلی ما در این حوزه است.

سرپرست میراث‌فرهنگی هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های استان اظهار کرد: موقعیت ژئوپلتیک، نزدیکی به بازارهای خلیج‌فارس، مسیرهای دریایی و توان فرهنگی استان، هرمزگان را به یکی از بهترین مناطق کشور برای صادرات پوشاک سنتی و صنایع دستی تبدیل کرده است. سلیقه مخاطبان منطقه در حوزه لباس‌های اتنیک با محصولات ما همخوانی دارد و این یک مزیت مهم برای هنرمندان استان است.

او خاطرنشان کرد: تمرکز ما بر حمایت از صادرات صنایع دستی و پوشاک سنتی، همکاری با نهادهای اقتصادی برای تسهیل صادرات، استفاده از ظرفیت نمایشگاه‌های بین‌المللی و ایجاد مسیرهای استاندارد بازاریابی دیجیتال است.

رئیسی تأکید کرد:  برای حضور قدرتمند در بازار ملی و جهانی، باید برندهای معتبر استانی شکل بگیرد که با آموزش تخصصی، تقویت طراحی، استانداردسازی دوخت و ایجاد روایت‌های فرهنگی قابل ارائه، توان رقابت داشته باشند. محصولی که عرضه یا صادر می‌شود، باید کیفیت ثابت، بسته‌بندی مناسب، طراحی هماهنگ و هویت بصری مشخص داشته باشد.

سرپرست میراث‌فرهنگی هرمزگان با اشاره به نقش زنان هنرمند در تولید پوشاک سنتی گفت:  بخش مهمی از تولید پوشاک سنتی هرمزگان توسط زنان هنرمند روستاها و محله‌ها انجام می‌شود. حمایت از این هنر، حمایت از اشتغال پایدار، توانمندسازی زنان و توسعه اقتصاد خانواده‌های بومی است. ایجاد زنجیره ارزش منسجم از طراحی تا فروش و صادرات، هدف اصلی ما در این مسیر است.

او در پایان اظهار کرد: رویداد «دیریا بر تن» آغاز مسیر تازه‌ای در نگاه ما به پوشاک سنتی هرمزگان است؛ تبدیل هنر به اقتصاد، اصالت به برند و هویت محلی به فرصت حضور در بازارهای جهانی. از همه دست‌اندرکاران، طراحان و هنرمندان این رویداد قدردانی می‌کنم و امیدوارم خروجی برنامه، گام‌های مؤثری برای توسعه اقتصاد خلاق هرمزگان و معرفی شایسته فرهنگ این سرزمین باشد.

