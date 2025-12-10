افتتاح نخستین رویداد البسه سنتی هرمزگان
نخستین رویداد البسه سنتی هرمزگان با عنوان «دیریا بر تن» با حضور سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی و جمعی از مدیران و هنرمندان صنایع دستی در هتل همای بندرعباس افتتاح شد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، عباس رئیسی سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ در مراسم افتتاحیه این رویداد اظهار کرد: پوشاک سنتی هرمزگان تنها یک میراث فرهنگی نیست، بلکه سرمایهای اقتصادی است که میتواند بخشی از اقتصاد خلاق استان و کشور را شکل دهد.
او افزود: هنرهای باارزشی مانند خوسدوزی، گلابتوندوزی، سوزندوزی و رودوزیهای سنتی، علاوه بر حفظ هویت محلی، قابلیت تبدیل شدن به محصولات رقابتی در بازارهای داخلی و جهانی را دارند.
رئیسی هدف از برگزاری این رویداد را ایجاد بستری برای نگاه نوین به پوشاک سنتی عنوان کرد و گفت: حرکت از نمایش به تولید، از تولید به برندسازی و از برندسازی به بازار و صادرات، مسیر اصلی ما در این حوزه است.
سرپرست میراثفرهنگی هرمزگان با اشاره به ظرفیتهای استان اظهار کرد: موقعیت ژئوپلتیک، نزدیکی به بازارهای خلیجفارس، مسیرهای دریایی و توان فرهنگی استان، هرمزگان را به یکی از بهترین مناطق کشور برای صادرات پوشاک سنتی و صنایع دستی تبدیل کرده است. سلیقه مخاطبان منطقه در حوزه لباسهای اتنیک با محصولات ما همخوانی دارد و این یک مزیت مهم برای هنرمندان استان است.
او خاطرنشان کرد: تمرکز ما بر حمایت از صادرات صنایع دستی و پوشاک سنتی، همکاری با نهادهای اقتصادی برای تسهیل صادرات، استفاده از ظرفیت نمایشگاههای بینالمللی و ایجاد مسیرهای استاندارد بازاریابی دیجیتال است.
رئیسی تأکید کرد: برای حضور قدرتمند در بازار ملی و جهانی، باید برندهای معتبر استانی شکل بگیرد که با آموزش تخصصی، تقویت طراحی، استانداردسازی دوخت و ایجاد روایتهای فرهنگی قابل ارائه، توان رقابت داشته باشند. محصولی که عرضه یا صادر میشود، باید کیفیت ثابت، بستهبندی مناسب، طراحی هماهنگ و هویت بصری مشخص داشته باشد.
سرپرست میراثفرهنگی هرمزگان با اشاره به نقش زنان هنرمند در تولید پوشاک سنتی گفت: بخش مهمی از تولید پوشاک سنتی هرمزگان توسط زنان هنرمند روستاها و محلهها انجام میشود. حمایت از این هنر، حمایت از اشتغال پایدار، توانمندسازی زنان و توسعه اقتصاد خانوادههای بومی است. ایجاد زنجیره ارزش منسجم از طراحی تا فروش و صادرات، هدف اصلی ما در این مسیر است.
او در پایان اظهار کرد: رویداد «دیریا بر تن» آغاز مسیر تازهای در نگاه ما به پوشاک سنتی هرمزگان است؛ تبدیل هنر به اقتصاد، اصالت به برند و هویت محلی به فرصت حضور در بازارهای جهانی. از همه دستاندرکاران، طراحان و هنرمندان این رویداد قدردانی میکنم و امیدوارم خروجی برنامه، گامهای مؤثری برای توسعه اقتصاد خلاق هرمزگان و معرفی شایسته فرهنگ این سرزمین باشد.