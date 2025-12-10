به گزارش ایلنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس، حسینعلی امیری در حاشیه شرکت در مراسم بزرگداشت روز ملی قطر، با شیخ سعدبن عبدالله آل محمود الشریف، سفیر قطر در جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که با استقبال گرم میزبان همراه بود، طرفین در مورد راه‌های توسعه روابط دوجانبه تبادل نظر کردند.

استاندار فارس در ابتدا با تقدیر از مهمان‌نوازی سفیر قطر، به روابط عمیق و دیرینه تاریخی و فرهنگی بین مردمان استان فارس به ویژه شیراز با منطقه خلیج فارس اشاره کرد.

امیری افزود: مناسبات تجاری و پیوندهای خانوادگی بین مردمان فارس و قطر، نمادی از یک پیوند ناگسستنی و برادری ریشه‌دار است که همواره به عنوان یک سرمایه اجتماعی ارزشمند، پایه‌های همکاری را مستحکم کرده است.فارس، پایگاهی اجرایی برای تحقق اولویت‌های دولت

نماینده عالی دولت در استان فارس، گسترش کمی و کیفی مبادلات اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی با کشورهای دوست حوزه خلیج فارس را از اولویت‌های کلان دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم و چهاردهم دانست و گفت: در این راستا، استان فارس با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز، زیرساخت‌های گسترده و مزیت‌های رقابتی در حوزه‌های کلیدی مانند حمل‌ونقل و ترانزیت، گردشگری، سلامت، انرژی، کشاورزی و فناوری، خود را کاملا آماده کرده است تا به عنوان یک پایگاه اجرایی قدرتمند، در تحقق این اولویت راهبردی نقش‌آفرینی کند.

وی تاکید کرد: ما در فارس آماده‌ایم تا این نقش موثر را به ویژه در همکاری با کشور برادر و دوست، قطر، که از روابطی ویژه برخورداریم، ایفا کنیم.

استاندار فارس با دعوت رسمی از سفیر قطر، مقامات عالی‌رتبه، تجار و سرمایه‌گذاران این کشور برای بازدید از ظرفیت‌های استان، خطاب به شیخ سعدبن عبدالله آل محمود الشریف اظهارکرد: فارس و شیراز را خانه دوم خود بدانید.

امیری تصریح کرد: ما مشتاقانه منتظر میزبانی از شما و هیئت‌های اقتصادی و فرهنگی قطری در استان هستیم تا با بهره‌گیری از این ارتباط مستقیم، گام‌های عملی و ملموسی در مسیر توسعه مناسبات برداریم.

