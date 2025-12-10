خبرگزاری کار ایران
انحراف اتوبوس در محور یاسوج - اصفهان و مصدومیت ۱۳ مسافر

حال ۲ مصدوم وخیم است

رییس اورژانس ۱۱۵ داشگاه علوم پزشکی یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با اظهار تاسف از وقوع حادثه انحراف یک دستگاه اتوبوس در محور ملی یاسوج - اصفهان، از مصدومیت ۱۳ مسافر در این سانحه خبرداد.

به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، " پرویز غفارفرد" در گفت و گو با رسانه ها گفت: این حادثه حدود ساعت سه بامداد امروز چهارشنبه نوزدهم آذرماه در محدوده‌ی دوراهی باگ شهرستان دنا، بعد از پمپ گاز به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.

وی افزود: یک دستگاه اتوبوس که از عسلویه به مقصد اصفهان در حرکت بود، به دلیل لغزندگی جاده پس از انحراف به چپ از ارتفاع حدود پنج متری سقوط و متاسفانه باعث مصدومیت  ۱۳ مسافر شد.

رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اظهار تاسف از اینکه حال ۲ نفر از مسافران در این سانحه تلخ وخیم گزارش شده و بقیه در شرایط مساعد قرار دارند، اظهارداشت: مصدومان با هفت آمبولانس به بیمارستان شهید جلیل یاسوج منتقل شده اند.

غفارفرد از همکاری گسترده امدادگران جمعیت هلال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد در نجات جان مصدومان تقدیر و خاطرنشان کرد: گروه نجات سریع جمعیت هلال‌احمر استان نیز در محل برای انجام عملیات رهاسازی مصدومان گرفتار حضور که نقش بسیار مهمی در امدادرسانی داشت.

به گزارش ایلنا، محور یاسوج به اصفهان از محورهای ملی پُرتردد برای جنوب کشور محسوب می شود که متاسفانه بدلیل وجود پیچ های خطرناک و باز نبود شانه های جاده ای، شاهد تصادفات متعدد و گاها مرگ هموطنان در این محور ملی هستیم.

