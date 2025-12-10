خبرگزاری کار ایران
رئیس اورژانس استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

نجارت خانواده حادثه‌دیده در سانحه رانندگی با تماس کودک 5 ساله

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: یک خانواده 4 نفره از اهالی شهرستان لنده که بر اثر سانحه رانندگی در نزدیکی شهر یاسوج دچار حادثه رانندگی شده بودند، با کمک کودک 5 ساله نجات یافتند.

به گزارش ایلنا، پرویز غفارفرد به چگونگی اعلام گزارش این حادثه رانندگی توسط کودک 5 ساله اشاره داشته و افزود: ساعاتی پیش گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی دنا با تماس تلفنی یک کودک 5 ساله به مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد اطلاع‌رسانی شد.

وی ادامه داد: در حالی که پدر و مادر این خانواده شرایط مساعدی برای گزارش حادثه نداشتند و کودک نیز نتوانسته بود آدرس محل تصادف را اعلام کند، 6 کد پایگاه اورژانس و هلال‌احمر برای شناسایی محل حادثه فعال شد. پس از جستجوی نیروهای امدادی، خودرو حادثه‌دیده در منطقه سرریز در نزدیکی شهر یاسوج شناسایی شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد از تعامل دستگاه‌های اجرایی و سازمان اطلاعات استان قدردانی کرده و اظهار داشت: پدر، مادر، کودک 5 ساله و یک کودک 2 ساله پس از امدادونجات به بیمارستان شهید جلیل شهر یاسوج منتقل شدند.

انتهای پیام/
