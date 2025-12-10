دورکاری مادران شاغل دارای فرزند دبستانی استان کرمان روز چهارشنبه 19 آذر

به گزارش ایلنا، مرضیه مهدوی افزود: تصمیم دورکاری مادران دارای فرزند در مقطع ابتدایی با هدف حمایت از خانواده‌ها و تسهیل امور آموزشی فرزندان اتخاذ شده است. بر این اساس مادران شاغل دارای فرزند دانش‌آموز در مقطع ابتدایی در سراسر استان، می‌توانند روز چهارشنبه 19 آذر ماه از شرایط دورکاری استفاده کنند.

بر اساس گزارش‌های ارسال شده، ساعاتی پیش مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان خبر از تعطیلی مدارس این استان در تمامی مقاطع تحصیلی در روز چهارشنبه 19 آذر ماه داد. این تصمیم به منظور مدیریت و قطع زنجیره ابتلا به آنفلوانزا در تمامی مقاطع تحصیلی اتخاذ شده است.

بر این اساس فعالیت‌های آموزشی دانش‌آموزان روز چهارشنبه 19 آذر ماه به صورت غیرحضوری و در بستر سامانه شاد انجام می‌شود. این اقدام با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان، بنا به تصمیم مشترک استانداری، دانشگاه علوم پزشکی و اداره‌کل آموزش و پرورش استان انجام شده است.

