خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دورکاری مادران شاغل دارای فرزند دبستانی استان کرمان روز چهارشنبه 19 آذر

دورکاری مادران شاغل دارای فرزند دبستانی استان کرمان روز چهارشنبه 19 آذر
کد خبر : 1725399
لینک کوتاه کپی شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان از دورکاری مادران شاغل دارای فرزند محصل در دبستان خبر داد و گفت: مادران شاغل کرمانی که فرزندان آنان در مقطع ابتدایی تحصیل می‌کنند، می‌توانند روز چهارشنبه 19 آذر ماه از شرایط دورکاری استفاده کنند.

به گزارش ایلنا، مرضیه مهدوی افزود: تصمیم دورکاری مادران دارای فرزند در مقطع ابتدایی با هدف حمایت از خانواده‌ها و تسهیل امور آموزشی فرزندان اتخاذ شده است. بر این اساس مادران شاغل دارای فرزند دانش‌آموز در مقطع ابتدایی در سراسر استان، می‌توانند روز چهارشنبه 19 آذر ماه از شرایط دورکاری استفاده کنند.

بر اساس گزارش‌های ارسال شده، ساعاتی پیش مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان خبر از تعطیلی مدارس این استان در تمامی مقاطع تحصیلی در روز چهارشنبه 19 آذر ماه داد. این تصمیم به منظور مدیریت و قطع زنجیره ابتلا به آنفلوانزا در تمامی مقاطع تحصیلی اتخاذ شده است.

بر این اساس فعالیت‌های آموزشی دانش‌آموزان روز چهارشنبه 19 آذر ماه به صورت غیرحضوری و در بستر سامانه شاد انجام می‌شود. این اقدام با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان، بنا به تصمیم مشترک استانداری، دانشگاه علوم پزشکی و اداره‌کل آموزش و پرورش استان انجام شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری