غیرحضوری شدن مدارس سیستان و بلوچستان بهدلیل شیوع آنفلوآنزا
مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به شیوع آنفلوآنزا و با هدف کنترل این بیماری و حفظ سلامت دانشآموزان، فعالیت آموزشی مدارس سراسر استان فردا چهارشنبه بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، مجید محبی روز چهارشنبه افزود: فعالیت مدارس بر اساس تصمیم مدیریت بحران سیستان و بلوچستان در تمام مقاطع تحصیلی و در ۲ شیفت صبح و عصر به شکل غیرحضوری دایر خواهند بود.
وی با بیان اینکه این تصمیم در پی افزایش موارد ابتلا به بیماری آنفلوآنزا و با هماهنگی دستگاههای مرتبط اتخاذ شده است؛ از خانوادهها خواست توصیههای بهداشتی را جدی گیرند و همکاری لازم را برای حفظ سلامت دانشآموزان داشته باشند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان با بیان اینکه حفظ سلامت دانشآموزان و فرهنگیان اولویت اصلی دستگاه تعلیم و تربیت است، بیان کرد: این تصمیم با هدف قطع زنجیره انتقال بیماری و فراهمسازی فرصت لازم برای کنترل شرایط اتخاذ شده است.