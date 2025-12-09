مدیرکل کار استان مرکزی عنوان کرد:
تحقق مصوبات سفر وزیر تعاون با احیای ورزش کارگری در هپکو
بازگشت تیم هندبال هپکو به لیگ برتر در دستور کار نشست هماهنگی استانی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی بر ضرورت ماندگاری تیم هندبال هپکو در لیگ برتر تأکید کرده و گفت: ماندگاری قدرتمند تیم هندبال هپکو اراک در لیگ برتر مصوبه سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان است و باید تحت هر شرایطی اجرایی شود.
به گزارش ایلنا، مختار احمدی افزود: تیم هندبال هپکو اراک که از سال 1376 تاکنون حضوری مستمر در لیگ برتر هندبال کشور داشته، در سالهای گذشته 3 تا 5 بازیکن ملیپوش را به تیم ملی معرفی کرده و به عنوان یکی از نمادهای ورزش کارگری استان مرکزی شناخته میشود.
وی ادامه داد: تیم هندبال هپکو در ماههای اخیر با مشکلاتی از جمله مالی مواجه شده که در سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشکلات این تیم مورد بررسی و دستورات لازم اتخاذ شد. در مجموع تمامی ظرفیتهای استان مرکزی برای احیای سریع و حضور قدرتمند این تیم در لیگ برتر بکار گرفته شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: در این راستا نشستی با حضور نماینده استانداری مرکزی، معاون ادارهکل ورزش و جوانان، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان، مدیرعامل شرکت هپکو، نماینده سازمان تأمین اجتماعی، نماینده ورزش کارگری و نماینده کارگران، در کانون شورای اسلامی این استان برگزار شد.
احمدی تصریح کرد: در این نشست، روند اجرایی احیای باشگاه فرهنگی ورزشی هپکو و بازگشت تیم هندبال این شرکت به رقابتهای لیگ برتر مورد بررسی قرار گرفت. همچنین حاضر در این نشست شرکتکنندگان بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، حمایتی و بینسازمانی برای تحقق این هدف تأکید کردند.
وی بیان داشت: در ادامه این نشست، موضوعاتی از جمله ساماندهی ساختار باشگاه، تأمین منابع مالی، برنامهریزی برای فصل جدید مسابقات و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مسئول مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد اقدامات اجرایی برای احیای تیم هندبال هپکو در کوتاهترین زمان ممکن آغاز شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تأکید کرد: همچنین در راستای اجرای مصوبات سفر استانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان مرکزی، نشست هماهنگی احیای باشگاه فرهنگی ورزشی شرکت هپکو با محوریت بازگشت تیم هندبال این شرکت به سطح اول رقابتهای کشور، در اراک برگزار شد.