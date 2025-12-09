احتمال آبگرفتگی معابر چهارمحال و بختیاری وجود دارد

معصومه نوروزی عصر امروز در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، اظهارداشت: نقشه های هواشناسی بارش باران و برف، رعد و برق، وزش باد به نسبت شدید، در ارتفاعات و نواحی کوهستانی کولاک برف، رخداد پدیده مه و کاهش دید تا اواخر هفته را نشان می دهند.