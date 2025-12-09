خبرگزاری کار ایران
احتمال آبگرفتگی معابر چهارمحال و بختیاری وجود دارد

مدیر کل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به شدت بارش ها در استان احتمال آبگرفتگی معابر و مسیل ها وجود دارد.

معصومه نوروزی عصر امروز در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، اظهارداشت: نقشه های هواشناسی بارش باران و برف، رعد و برق، وزش باد به نسبت شدید، در ارتفاعات و نواحی کوهستانی کولاک برف، رخداد پدیده مه و کاهش دید تا اواخر هفته را نشان می دهند.

وی افزود: اختلال در تردد و لغزندگی جاده ها، آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و سیلابی و گل آلود شدن مسیل‌ها، ریزش سنگ در جاده ها، صاعقه، مخاطرات ناشی از وزش باد و کاهش دید در جاده‌ها از پیامد‌های این سامانه بارشی است.

نوروزی بیان کرد: بلداجی با صفر درجه سانتی گراد سردترین نقطه استان و  سرخون با ۲۰ درجه سانتی گراد گرم‌ترین نقطه استان گزارش شد.

 

 

