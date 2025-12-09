هشدار سطح زرد هواشناسی مازندران؛ بارش باران و برف د رراه است

به گزارش ایلنا، بر اساس این اطلاعیه، سامانه بارشی از روز چهارشنبه ۱۹ آذر آغاز و تا پیش از ظهر جمعه ۲۱ آذر ادامه خواهد داشت. در این مدت بارش باران، بارش برف در ارتفاعات بالای ۲۰۰۰ متر، مه، کاهش دما، وزش باد نسبتاً شدید و احتمال وقوع رعدوبرق پیش‌بینی‌شده است.

در این اطلاعیه مناطق تحت تأثیر را چهارشنبه ۱۹ آذر: ارتفاعات نیمه غربی استان و پنج‌شنبه‌شب تا جمعه صبح: سطح استان مازندران اعلام کرد.

آب‌گرفتگی و افزایش حجم آب رودخانه‌ها با احتمال سیلابی شدن، لغزندگی جاده‌ها و ریزش سنگ در محورهای کوهستانی و احتمال وقوع صاعقه از مخاطرات احتمالی است.

هواشناسی مازندران توصیه کرد تا هم‌وطنان از اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و در تردد محورهای کوهستانی احتیاط کنند.

همچنین از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی پرهیزکرده اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی را انجام دهند.

