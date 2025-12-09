هوای کهگیلویه و بویراحمد ناسالم است
معاون حفاظت محیطزیست استان کهگیلویه و بویراحمد از ثبت شاخص کیفی هوای ناسالم در برخی از شهرستانهای این استان تا ساعت ۱۱ امروز سه شنبه هیجدهم آذرماه جاری خبرداد.
به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، "رحمتالله جهانشایی" با تشریح آخرین آمارهای زیست محیطی در ارتباط با آلودگی هوا در استان کهگیلویه و بویراحمد به رسانه ها، اظهارداشت: براساس دادههای دریافتشده از پنج ایستگاه سنجش آلودگی هوا در ساعت ۱۱ امروز، میانگین شاخص کیفی هوای استان ۱۷۹ و در وضعیت «ناسالم برای عموم» ثبت شده است.
وی با تاکید براینکه شاخص کیفیت هوا در چند شهرستان کهگیلویه و بویراحمد به سطح ناسالم رسید، خاطرنشان کرد: شاخص کیفی هوا در شهرستان بویراحمد ۱۲۱ (ناسالم برای گروههای حساس)، در گچساران ۱۰۶ (ناسالم برای گروههای حساس) و در یاسوج ۳۶ (پاک) گزارش شده است.
وی گفت: روند کیفیت هوا نسبت به ساعت هشت صبح امروز افزایشی بوده و بعنوان مثال شهرستان گچساران که در اوایل صبح در وضعیت قابل قبول قرار داشت، هماکنون در شرایط ناسالم برای گروههای حساس ثبت شده است.
معاون حفاظت محیطزیست استان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر لزوم رعایت نکات بهداشتی، تصریح کرد: گروههای حساس شامل کودکان، سالمندان و افرادی که دارای مشکلات تنفسی و قلبی هستند، باید توجه بیشتری به این شرایط داشته باشند و در صورت امکان از هرگونه تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
جهانشایی گفت: از مردم درخواست میکنیم به تدابیر و توصیههای زیستمحیطی توجه ویژه داشته باشند و در صورت استمرار وضعیت آلودگی، اقدامات تکمیلی برای کاهش انتشار آلایندهها انجام دهند.