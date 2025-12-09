هوای کهگیلویه و بویراحمد ناسالم است

به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، "رحمت‌الله جهانشایی" با تشریح آخرین آمارهای زیست محیطی در ارتباط با آلودگی هوا در استان کهگیلویه و بویراحمد به رسانه ها، اظهارداشت: براساس داده‌های دریافت‌شده از پنج ایستگاه سنجش آلودگی هوا در ساعت ۱۱ امروز، میانگین شاخص کیفی هوای استان ۱۷۹ و در وضعیت «ناسالم برای عموم» ثبت شده است.

وی با تاکید براینکه شاخص کیفیت هوا در چند شهرستان کهگیلویه و بویراحمد به سطح ناسالم رسید، خاطرنشان کرد: شاخص کیفی هوا در شهرستان بویراحمد ۱۲۱ (ناسالم برای گروه‌های حساس)، در گچساران ۱۰۶ (ناسالم برای گروه‌های حساس) و در یاسوج ۳۶ (پاک) گزارش شده است.

وی گفت: روند کیفیت هوا نسبت به ساعت هشت صبح امروز افزایشی بوده و بعنوان مثال شهرستان گچساران که در اوایل صبح در وضعیت قابل قبول قرار داشت، هم‌اکنون در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.

معاون حفاظت محیط‌زیست استان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر لزوم رعایت نکات بهداشتی، تصریح کرد: گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان و افرادی که دارای مشکلات تنفسی و قلبی هستند، باید توجه بیشتری به این شرایط داشته باشند و در صورت امکان از هرگونه تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

جهانشایی گفت: از مردم درخواست می‌کنیم به تدابیر و توصیه‌های زیست‌محیطی توجه ویژه داشته باشند و در صورت استمرار وضعیت آلودگی، اقدامات تکمیلی برای کاهش انتشار آلاینده‌ها انجام دهند.

انتهای پیام/