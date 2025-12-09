به گزارش ایلنا، عمار ایزدیار در نطق پیش از دستور دویست‌ و بیست‌ و نهمین جلسه شورا با اشاره به مشکلات سرمایه‌گذاران در تعامل با شهرداری افزود: طولانی و پیچیده بودن فرآیندهای سرمایه‌گذاری، یکی از موانع جدی توسعه اقتصادی کرج است. تعدد بخشنامه‌ها، نبود هماهنگی میان معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه، پاسخ‌گویی نامنظم و نامشخص بودن زمان صدور مجوزها، موجب سردرگمی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شده است.

وی خواستار اقدام فوری مدیریت شهری برای ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری، شفاف‌سازی کامل فرآیندها، تسهیل صدور مجوزها، تعیین زمان پاسخ‌گویی در هر مرحله و حذف بروکراسی‌های غیرضروری شد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری همچنین بر ضرورت ارائه گزارش مستمر از روند اصلاحات به شورای شهر تأکید کرد تا نظارت دقیق‌تری بر عملکرد شهرداری در این حوزه صورت گیرد.

ایزدیار در پایان گفت: تسهیل سرمایه‌گذاری علاوه بر ایجاد منابع مالی پایدار برای شهرداری، موجب رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و تسریع در اجرای پروژه‌های شهری خواهد شد. امید است با اصلاح جدی این فرآیندها، سرمایه‌گذاران با اطمینان و انگیزه بیشتری وارد همکاری با شهرداری شوند.

انتهای پیام/