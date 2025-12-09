خبرگزاری کار ایران
مدارس استان اردبیل چهارشنبه ۱۹ آذر تعطیل شد

مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل از تعطیلی تمام مدارس این استان در روز چهارشنبه (۱۹ آذر) به دلیل شیوع بیماری آنفلوآنزا خبر داد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری اردبیل، علیرضا علیپور روز سه‌شنبه اظهار کرد: بر اساس مصوبه نشست پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوآنزا، تمام مدارس استان اردبیل در روز چهارشنبه ۱۹ آذر تعطیل است.

وی بیان کرد: بر همین اساس نیز برنامه آموزشی مدارس استان اردبیل فردا (چهارشنبه) به صورت غیرحضوری و در بستر نرم‌افزار شاد برگزار می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل افزود: همچنین فعالیت‌ها و کلاس‌های فوق برنامه روز پنجشنبه (۲۰ آذر) نیز به‌ صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

سویه جدید آنفلوآنزا می‌تواند با تب و لرز شدید، سرفه‌های خشک و مداوم، سردرد و درد شدید عضلات بروز کند که البته داروی اختصاصی درمان آن در کشور وجود دارد اما اثربخشی آن به مراجعه سریع بیماران به مرکزهای درمانی بستگی دارد.

به گفته متخصصان، استفاده از واکسن آنفلوآنزا نیز به نوبه خود مانع از ابتلای ۱۰۰ درصدی به ویروس جدید نمی‌شود اما می‌تواند ایمنی بدن را بالا ببرد و شدت بیماری را کاهش دهد.

ثبت نام آلپاری