پایش زیستمحیطی واحدهای صنعتی طالقان با هدف ارزیابی عملکرد و رعایت ضوابط
سرپرست و کارشناسان اداره حفاظت محیطزیست شهرستان طالقان با انجام بازدیدهای میدانی از واحدهای صنعتی این منطقه، وضعیت زیستمحیطی فعالیت واحدها را ارزیابی و پایش کردند.
به گزارش ایلنا از البرز، مجید محمدی تلاجیمی، سرپرست اداره حفاظت محیطزیست طالقان، با اعلام این خبر گفت: در این بازدیدها، عملکرد صنایع مستقر در حوزه استحفاظی طالقان از نظر میزان رعایت ضوابط و استانداردهای زیستمحیطی بررسی شد.
وی افزود: نمونهبرداریهای لازم برای سنجش پارامترهای آلاینده و همچنین بررسی وضعیت پساب، پسماند و خروجی واحدها انجام گرفت تا میزان انطباق فعالیت آنها با الزامات قانونی مشخص شود.
محمدی تلاجیمی با تأکید بر اهمیت استمرار پایشها اظهار داشت: پایش میدانی یکی از ابزارهای اصلی نظارتی محیطزیست برای پیشگیری از آلودگی و ارتقای سلامت محیط است و این روند با هدف صیانت از منابع طبیعی و حقوق شهروندان تداوم خواهد داشت.