کشور برای کاهش وابستگی به نفت باید از خام فروشی فاصله بگیرد

محسن منتظری روز سه‌شنبه هجدهم آذر ماه در همایش دیپلماسی اقتصادی و راهبردهای توسعه صادرات لرستان اظهار کرد: ۹۰ درصد صادرات کشور تنها به ۱۰ بازار محدود شده که این تمرکز، خطر و ریسک جدی برای تجارت خارجی است.

وی ادامه داد: بخشی از این وضعیت ناشی از محدودیت‌های تحریمی است اما بخش مهمی نیز به ضعف شناسایی بازارهای جدید و نبود حضور مستمر و هدفمند در کشورها بازمی‌گردد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و پایش سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه توسعه صادرات غیرنفتی یکی از ماموریت‌های اصلی این سازمان است، اظهار کرد: رویکرد تازه سازمان توسعه تجارت بر این موضوع استوار است که تولیدکنندگان از ابتدا محصولات خود را با نگاه صادراتی طراحی و تولید کنند نه اینکه محصول مازاد داخلی را برای بازارهای خارجی عرضه نمایند.

منتظری با اشاره به محدودیت تنوع بازارهای صادراتی ایران گفت: اعزام رایزنان بازرگانی و هیات‌های تخصصی به کشورهای هدف از برنامه‌های اصلی سازمان توسعه تجارت می‌باشد تا شناسایی فرصت‌های تجاری، ارائه مشاوره به تولیدکنندگان و صادرکنندگان و کمک به انتخاب بهترین روش ورود به بازارهای خارجی از جمله ورود مستقیم، همکاری با شرکت‌های مدیریت صادرات یا استفاده از شرکای محلی انجام شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و پایش سازمان توسعه تجارت ایران نقش رایزنان بازرگانی را در رفع موانع فعالان اقتصادی مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: آن‌ها می‌توانند مشکلات مربوط به حمل‌ونقل، امور بانکی و ارتباط با نهادهای کشور میزبان را پیگیری کرده و از صادرکنندگان پشتیبانی کنند.

منتظری از تدوین بسته حمایت صادرات و ارزآوری در شورای عالی برنامه هفتم خبر داد و افزود: این بسته اهداف کمی صادرات، الزامات تحقق آن‌ها و برنامه‌های لازم برای پنج سال آینده را مشخص می‌کند.

وی گفت: رایزنان بازرگانی نیز پیش از استقرار در کشور هدف موظف هستند نقشه راه خود را تدوین کنند تا فعالیت آن‌ها منطبق بر نیاز واقعی بازار و ظرفیت‌های صادراتی ایران باشد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و پایش سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اهمیت معرفی ظرفیت‌های استانی به ویژه در لرستان گفت: نمایشگاه‌های تخصصی نقش مهمی در ایجاد ارتباط تجاری دارند و رایزنان بازرگانی باید هیات‌هایی را که حضورشان در این رویدادها موثر است شناسایی و دعوت کنند تا شرکت‌های صاحب ظرفیت بتوانند با خریداران واقعی ارتباط برقرار کنند.

وی تاکید کرد: جداسازی نمایشگاه‌های معتبر و اثربخش از رویدادهای غیرتخصصی، هدایت شرکت‌های ایرانی به نمایشگاه‌های اصلی کشورهای هدف و تسهیل حضور هیات‌های تجاری خارجی در ایران از وظایف مهم رایزنان بازرگانی است که زمینه‌ساز گسترش صادرات پایدار خواهد بود.

