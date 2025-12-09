به گزارش ایلنا از کرمانشاه، رحمان فیض قربانی گفت: استان کرمانشاه دارای ۷۰ هکتار باغات لیموشیرین غیرمثمر و ۱۰۰ هکتار باغات لیموشیرین مثمر است.

وی با اشاره به اینکه باغات لیموشیرین استان در شهرستان قصرشیرین واقع شده‌اند، افزود: تولیدات این باغات عمدتاً به مصرف داخل استان می‌رسد و نیاز بازار داخلی را تأمین می‌کند.

قربانی با اعلام اینکه برآورد می‌شود امسال تولید لیموشیرین در باغات مثمر استان به حدود دو هزار تن برسد، گفت: رقم عمده لیموشیرین تولیدی در استان رقم فلسطینی است.

فیض قربانی زمان برداشت لیموشیرین از باغات استان را اوایل آذر تا اواسط دی‌ماه اعلام کرد.

