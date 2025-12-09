پیشبینی تولید ۲۰۰۰ تن لیموشیرین در کرمانشاه
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از پیشبینی تولید دو هزار تن لیموشیرین در استان طی سال جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، رحمان فیض قربانی گفت: استان کرمانشاه دارای ۷۰ هکتار باغات لیموشیرین غیرمثمر و ۱۰۰ هکتار باغات لیموشیرین مثمر است.
وی با اشاره به اینکه باغات لیموشیرین استان در شهرستان قصرشیرین واقع شدهاند، افزود: تولیدات این باغات عمدتاً به مصرف داخل استان میرسد و نیاز بازار داخلی را تأمین میکند.
قربانی با اعلام اینکه برآورد میشود امسال تولید لیموشیرین در باغات مثمر استان به حدود دو هزار تن برسد، گفت: رقم عمده لیموشیرین تولیدی در استان رقم فلسطینی است.
فیض قربانی زمان برداشت لیموشیرین از باغات استان را اوایل آذر تا اواسط دیماه اعلام کرد.