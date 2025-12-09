خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیش‌بینی تولید ۲۰۰۰ تن لیموشیرین در کرمانشاه

پیش‌بینی تولید ۲۰۰۰ تن لیموشیرین در کرمانشاه
کد خبر : 1725025
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از پیش‌بینی تولید دو هزار تن لیموشیرین در استان طی سال جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه،  رحمان فیض قربانی گفت: استان کرمانشاه دارای ۷۰ هکتار باغات لیموشیرین غیرمثمر و ۱۰۰ هکتار باغات لیموشیرین مثمر است.

وی با اشاره به اینکه باغات لیموشیرین استان در شهرستان قصرشیرین واقع شده‌اند، افزود: تولیدات این باغات عمدتاً به مصرف داخل استان می‌رسد و نیاز بازار داخلی را تأمین می‌کند.

قربانی با اعلام اینکه برآورد می‌شود امسال تولید لیموشیرین در باغات مثمر استان به حدود دو هزار تن برسد، گفت: رقم عمده لیموشیرین تولیدی در استان رقم فلسطینی است.

فیض قربانی زمان برداشت لیموشیرین از باغات استان را اوایل آذر تا اواسط دی‌ماه اعلام کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری