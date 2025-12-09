خبرگزاری کار ایران
در گفت‌وگو با ایلنا؛

شهردار هندیجان به حواشی یک کلیپ منتشرشده در فضای مجازی پاسخ داد/لزوم صیانت از نمادهای تاریخی ایران

در پی انتشار کلیپی درباره استفاده از طرح‌های مشابه نمادهای تاریخی ایران بر روی پله‌های آهنی یکی از واحدهای تجاری در هندیجان، شهردار این شهر از بررسی فوری موضوع و جمع‌آوری پله‌های مذکور خبر داد.

در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر بی‌حرمتی به نمادهای ملی در بخشی از شهر هندیجان، «روح‌الله درخشان» شهردار این شهر به خبرنگار ایلنا گفت: در واکنش به انتشار این کلیپ، پیگیری استفاده  از ورق‌های آهنی با طرح‌های حکاکی‌شده شبیه نمادهای تاریخی ایران بر روی پله‌های مقابل برخی مغازه‌ها در دستور کار قرار گرفت و مشخص شد این پله‌ها متعلق به بخش خصوصی بوده و با دستور بنده، اقدامات لازم برای جمع‌آوری آن‌ها انجام شد.

درخشان با تأکید بر اهمیت حفظ میراث تاریخی، افزود: پاسداشت فرهنگ و تاریخ این سرزمین که مایه افتخار هر ایرانی است، همواره در اولویت برنامه‌ها و سیاست‌های مجموعه شهرداری هندیجان قرار دارد.

شهر تاریخی هندیجان با بیش از سه‌هزار سال قدمت، بخشی ارزشمند از هویت فرهنگی جنوب ایران است و شهرداری خود را متعهد به صیانت و احترام به این میراث گران‌بها می‌داند.

 

انتهای پیام/
