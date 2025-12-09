به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، جلسه بررسی آخرین وضعیت صدور سند تک‌برگ اراضی نهضت ملی مسکن ۹۳۸ هکتاری الحاقی به شهرستان اشتهارد، روز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ با حضور احمد نوروزی معاون قضایی رئیس کل دادگستری البرز، ماکان پدرام مدیرکل راه و شهرسازی استان و فرج‌الله علیزاده مدیرکل ثبت اسناد و املاک برگزار شد تا موانع صدور سند و توقف پروژه بررسی و تعیین تکلیف شود.

ماکان پدرام در این نشست با اشاره به اهمیت طرح نهضت ملی مسکن به‌ویژه در حوزه تأمین زمین برای خانواده‌های مشمول طرح جوانی جمعیت، گفت: اداره کل راه و شهرسازی البرز در یک سال گذشته بیش از ۷۵۰۰ قطعه زمین به مشمولان این طرح تخصیص داده و البرز نخستین استانی است که تمامی متقاضیان واجد شرایط را به پروژه‌های مختلف از جمله ماهدشت، نظرآباد و اشتهارد متصل کرده است.

وی با ارائه گزارشی از روند اجرای طرح در استان افزود: اعتبار ساخت واحدهای نهضت ملی از محل وام بانکی و آورده متقاضیان تأمین می‌شود. متقاضیان همکاری مناسبی داشته‌اند، اما عدم تخصیص وام بانکی عملاً موجب کندی یا توقف پروژه شده است.

پدرام مهم‌ترین علت عدم پرداخت وام بانکی در طرح اشتهارد را صادر نشدن سند تک‌برگ و در نتیجه فراهم نبودن امکان رهن و وثیقه‌گذاری سند در بانک دانست و گفت: جلسات متعددی با بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط از جمله ثبت اسناد و منابع طبیعی برای حل این مشکل برگزار شده، اما هنوز این گره باز نشده است. امیدواریم با ورود و حمایت دستگاه قضایی به‌ویژه رئیس کل دادگستری، مسیر صدور سند و ادامه ساخت مسکن‌های مردم هموار شود.

در ادامه جلسه، احمد نوروزی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان البرز با جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، اجرای پروژه نهضت ملی مسکن در اشتهارد را «عظیم، پیچیده و فرابخشی» دانست و تأکید کرد: این طرح صرفاً وظیفه وزارت راه و شهرسازی نیست و طبق قانون، تمامی دستگاه‌ها موظف به همکاری هستند. در صورت مشاهده ترک فعل یا قصور از سوی مدیران مرتبط، برخورد قضایی انجام خواهد شد.

نوروزی با اشاره به همکاری‌های قبلی قوه قضاییه با مجموعه راه و شهرسازی افزود: پرونده‌های متعددی برای رفع مشکلات حقوقی پروژه‌ها حمایت شده و این موضوع نیز با تأکید رئیس کل دادگستری در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته وی، با توجه به مستندات ارائه‌شده از سوی اداره کل راه و شهرسازی، اقدامات مؤثری در مسیر حل مشکل صدور سند انجام شده و بر همین اساس مقرر شد که ظرف یک هفته، گروه کارشناسی مشترک از نمایندگان ثبت اسناد، راه و شهرسازی، منابع طبیعی، شرکت شهرک‌های صنعتی و نمایندگان قضایی در اداره کل راه و شهرسازی تشکیل شود. راهکارهای نهایی ظرف یک ماه تصویب و اجرایی و گزارش روند پیشرفت به ریاست دادگستری استان اعلام شود.

براساس این گزارش، طرح نهضت ملی مسکن ۹۳۸ هکتاری اشتهارد، بزرگ‌ترین پروژه نهضت ملی در کشور به شمار می‌رود و عملیات آماده‌سازی و ساخت واحدهای یک و دو طبقه حیاط‌دار با الگوهای ایرانی ـ اسلامی توسط اداره کل راه و شهرسازی البرز در آن در حال اجراست.

