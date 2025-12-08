به گزارش ایلنا، سرهنگ اکبر محمدآبادی افزود: مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید عبدالهی، هنگام کنترل خودروهای عبوری با همکاری پلیس موادمخدر و مأموران کلانتری 11 شهید شوقی به 3 مسافر یک دستگاه اتوبوس مظنون شدند و به منظور بررسی بیشتر آنان را به ایستگاه انتظامی منتقل کردند.

وی ادامه داد: در بررسی مأموران انتظامی مشخص شد این افراد با بلع موادمخدر به روش بادی‌پکر قصد قاچاق هروئین داشتند. با اعزام این 3 متهم به بیمارستان از معده آنها 3 کیلو و 600 گرم هروئین خارج شد. متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بجستان به برخوردهای قاطع و قانونی پلیس با قاچاقچیان و مخلان نظم و امنیت اشاره کرده و اظهار داشت: پلیس با قاچاقچیان موادمخدر و مخلان امنیت و آرامش که در پی تباهی جامعه و جوانان هستند در چارچوب قانون قاطعانه برخورد می‌کند.

