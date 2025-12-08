معاون وزیر امور خارجه:
جنگ 12 روزه موجب گسترش روابط سیاسی ایران با همسایگان شد
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه گفت: جنگ 12 روزه اجماع بینالمللی علیه تجاوز رژیم صهیونیستی و محکومیت آن توسط کشورهای مختلف تغییر رویکردها در منطقه را به همراه داشت و بسیاری از کشورها دریافتند که تهدید اصلی رژیم صهیونیستی است. این امر موجب گسترش روابط سیاسی ایران با همسایگان شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، کاظم غریبآبادی عصر امروز در نشستی با عنوان چشم انداز جهانی ایران، روایتی در دانشگاه گفت: بسیج در جنگ 12 روزه نقش مهمی ایفا کرد و نشان داد در حوزههای مختلف تخصصی و فعال است.
وی با اشاره به اولویتهای سیاست خارجی ایران افزود: روابط بسیار مناسب با 15 کشور همسایه برقرار شده و برنامههای متنوعی در زمینههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی طراحی شده است.
معاون وزیر امور خارجه تصریح کرد: تجربه نشان داده نگاه ایران باید به شرق باشد نه غرب، چرا که غربیها خصومتهای زیادی علیه ایران داشتهاند و تمرکز سیاسی کشور بر توجه به شرق قرار گرفته است.
غریبآبادی، دیپلماسی اقتصادی را یکی دیگر از محورهای مهم سیاست خارجی دانست و گفت: معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه برنامههای مختلفی برای بهرهبرداری از ظرفیتهای اقتصادی کشور تدارک دیده است.
وی همچنین به فعالیتهای ایران در حوزههای بینالمللی از جمله سازمان شانگهای و بریکس اشاره کرد و افزود: حضور مؤثر در عرصه جهانی ضروری است و یکی از اولویتها جلوگیری از شکلگیری اجماع بینالمللی علیه ایران است.
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه اظهار داشت: ایران در برابر فشارها و تحریمهای گسترده ایستادگی کرده و جسارت ادامه مسیر استقلال را داشته است؛ اقدامی که کمتر کشوری در جهان توان انجام آن را دارد.
غریبآبادی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور در حوزههای پزشکی، آموزشی، هستهای و نظامی پیشرفتهای چشمگیری داشته و امروز ایران به جمع 11 کشور دارای توان غنیسازی پیوسته است.
وی با اشاره به حمله موشکی ایران علیه رژیم صهیونیستی گفت: این اقدام تابوی شکستناپذیری رژیم را شکست و خسارت سنگینی به آن وارد کرد. رژیم صهیونیستی با وجود برنامهریزی و حمایت برخی کشورها به اهداف راهبردی خود دست نیافت و در نهایت خود درخواست آتشبس کرد.
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه تأکید کرد: معیار شکست در جنگها فقط تلفات انسانی نیست، بلکه ناکامی در دستیابی به اهداف راهبردی است. اتحاد و انسجام مردم ایران در برابر تجاوز دشمنان دستاورد بزرگی بود که باید حفظ شود.
