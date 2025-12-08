یک عضو شورای شهر عنوان کرد:
احیای هویت شهری بازار تاریخی اراک با راهاندازی صندوق احیا و مرمت
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اراک گفت: راهاندازی صندوق مشترک احیا و مرمت و همچنین تدوین نقشه راه، بازار تاریخی اراک را در مسیر احیای هویت شهری و بازگشت به جایگاه فرهنگی و اجتماعی خود قرار داده است.
به گزارش ایلنا، عباس خسروانی به راهکارهای موجود در راستای تسریع در روند مرمت و احیا بازار تاریخی اراک اشاره داشته و افزود: وجود این صندوق به عنوان یک راهکار اساسی نه تنها امکان تجمیع منابع مالی پراکنده را فراهم میکند، بلکه به عنوان یک ابزار الزامآور، برای پرداخت سهم هویتی خود است. مدیریت صندوق احیا و مرمت بازار تاریخی اراک باید مستقل، شفاف و تحت نظارت شورای راهبردی باشد تا اعتماد عمومی جلب شود.
وی به ارائه راهکاری دیگر پرداخته و در این خصوص ادامه داد: راهکار دیگر تدوین یک برنامه جامع احیا و مرمت همراه با نقشه راه عملیاتی است. این برنامه باید بر اساس مطالعات کارشناسی دقیق، اولویتبندی بخشهای آسیبپذیر بازار و تعیین مراحل اجرایی طراحی شود. در این نقشه راه، اقدامات فوری مانند ایمنسازی سازهها باید در کنار پروژههای بلندمدتتر از جمله بازآفرینی فضاهای عمومی و بهبود زیرساختها قرار گیرد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اراک اظهار داشت: لازم است منابع مالی صندوق مشترک احیا و مرمت بازار تاریخی اراک به صورت مرحلهای و بر اساس اولویتهای موجود تخصیص یابد تا از هدر رفت بودجه جلوگیری شود. همچنین برنامهها باید به گونهای تدوین شود که همزمان با مرمت کالبدی، به ارتقاء کارکرد اقتصادی و اجتماعی بازار تاریخی اراک نیز کمک کند و آن را به یک مرکز پویا و زنده شهری بدل سازد.
خسروانی به تدوین یک آییننامه مشخص در راستای مشخص کردن سهم هر گروه در فرایند احیای بازار تاریخی اراک اشاره داشته و تصریح کرد: لازم است شورای راهبردی مرمت و احیای بازار، آییننامهای مشخص تدوین کند که در آن سهم هر گروه، تعهدات مالی و فنی و ضمانتهای اجرایی به وضوح ذکر شود. این آییننامه باید قابلیت و ضمانت اجرایی داشته باشد تا در صورت عدم همکاری، ابزارهای قانونی برای الزام وجود داشته باشد.
وی بر ضرورت ایجاد سازوکارهای حقوقی و الزامآور برای تمامی ذینفعان بازار اراک تأکید کرده و در این رابطه بیان داشت: زمانی میتوانیم شاهد تسریع در روند مرمت بازار تاریخی اراک باشیم، که همه موارد در قالب یک سازوکار حقوقی و الزامآور برای تمامی ذینفعان گنجانده شود. تجربه نشان داده که بدون پشتوانه قانونی، حتی بهترین صندوقها و برنامهها با مقاومت یا بیتوجهی برخی مالکان و کسبه مواجه میشوند و مشکلاتی را به همراه دارند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اراک تأکید کرد: اقدام حیاتی دیگری که برای احیای بازار تاریخی اراک باید به آن توجه شود و اجرایی گردد، ایجاد سازوکار پایش و نظارت مستمر با مشارکت رسانههای جمعی و تشکلهای غیردولتی و سازمانهای مردمنهاد است. این نهادها میتوانند نقش مطالبهگری و شفافسازی را ایفا کرده و با انتشار گزارشهای دورهای، مسئولان و ذینفعان را نسبت به تعهدات خود پاسخگو کنند.
خسروانی ابراز داشت: حضور رسانهها موجب افزایش فشار اجتماعی بر متولیان و کسبه برای مشارکت فعال میشود. سمنها نیز میتوانند با فعالیتهای فرهنگی و آموزشی، اهمیت حفظ بازار تاریخی اراک را برای جامعه برجسته کنند. چنین نظارتی نه تنها مانع از توقف یا کندی پروژه خواهد شد، بلکه اعتماد عمومی را تقویت کرده و بازار تاریخی اراک را به الگویی موفق از همکاری چندجانبه در حوزه میراث فرهنگی تبدیل خواهد کرد.
وی اضافه کرد: اگر بازار تاریخی اراک به عنوان نماد هویت شهری و میراث مشترک معرفی شود، فشار اجتماعی و مطالبه عمومی برای حفظ آن افزایش خواهد یافت. این امر نه تنها رسانهها، سمنها و تشکلهای غیردولتی را فعالتر میکند، بلکه موجب میشود کسبه و مالکان نیز درک کنند که مشارکت در مرمت و احیای بازار اراک، سرمایهگذاری بر اعتبار اجتماعی و اقتصادی خود آنها است. بنابراین تلاش بیشتری در حفظ بازار خواهند داشت.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اراک با تأکید بر اینکه نگاه شورا به بازار تاریخی اراک صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، گفت: تلاش این شورا در راستای حفظ میراث هویتی و فرهنگی شهر اراک است. تلاشی که با استمرار برنامهها و پیگیریهای جدی در آینده میتواند بازار تاریخی اراک را به جایگاه شایسته خود بازگرداند. بر همین اساس تمامی تلاش خود را بکار گرفته است تا در راستای احیا و حفظ میراث هویتی شهر گام بردارد.
خسروانی افزود: از ابتدای آغاز به کار شورای ششم شهر اراک که از سال 1400 فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون ادامه داشته است، بازار تاریخی به عنوان یکی از مهمترین دغدغههای اعضای این شورا مطرح بوده و موضوع مرمت و احیای آن به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است. در این بازه زمانی اقدامات متعددی در مقایسه با گذشته برای ساماندهی، ایمنسازی و مرمت بخشهای آسیبپذیر این بازار تاریخی انجام شده است.