آغاز چهارمین المپیاد ورزشی کارگران در یزد

به گزارش ایلنا از یزد، محمد هادی آقایی، پیش از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران استان از آغاز این رقابت‌ها در یزد خبر داد و اظهار کرد: این رویداد با هدف ارتقای سلامت، نشاط و انسجام اجتماعی جامعه کارگری و خانواده‌های آنان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به استقبال قابل توجه کارگران در دوره‌های گذشته افزود: چهارمین دوره المپیاد در رشته‌های تیمی و انفرادی مانند والیبال، فوتسال، دوومیدانی، تنیس روی میز، ورزش‌های بومی‌محلی، دوی سرعت، قوی‌ترین مرد کارگر، طناب‌کشی، مچ‌اندازی، پنالتی‌زدن و تیراندازی ویژه آقایان برگزار خواهد شد.

دبیر چهارمین المپیاد ورزشی کارگران استان یزد، تصریح کرد: مسابقات پرتاب توپ مدیسن‌بال و طناب‌زنی ویژه بانوان طبق قوانین فدراسیون ورزش کارگری کشور برگزار می‌شود.

آقایی نقش ورزش را در کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش بهره‌وری محیط کار تعیین‌کننده دانست و گفت: ورزش تنها یک فعالیت تفریحی نیست؛ سرمایه‌گذاری بر سلامت نیروی کار است و می‌تواند از بسیاری از بیماری‌های ناشی از کار پیشگیری کند.

وی اظهار کرد: یکی از اهداف از برگزاری این المپیاد این است که با همراهی کارفرمایان و نهادهای مرتبط، ورزش به بخشی پایدار از فرهنگ محیط‌های کاری تبدیل شود.

رئیس مجموعه ورزشی کارگران یزد همچنین از برگزاری برنامه‌های جانبی این المپیاد خبر داد و اظهار کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی تغذیه سالم، پیشگیری از آسیب‌های اسکلتی ، عضلانی و مسابقات خانوادگی، فرصت را برای بهره‌مندی کارگران از خدمات مشاوره ورزشی و سلامت فراهم می‌کند.

آقایی در ادامه به چالش‌های موجود در مسیر توسعه ورزش کارگری اشاره کرد و گفت: کمبود زیرساخت‌های ورزشی و نبود حمایت کافی یکی از مهم‌ترین مشکلات است. در برخی شهرستان‌ها حتی یک سالن مناسب برای فعالیت کارگران وجود ندارد و این مسئله نشان می‌دهد که هنوز با کمبودهای جدی مواجه هستیم.

