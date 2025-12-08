خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست آتش‌نشانی شهرداری محلات خبر داد؛

یک کشته و 5 مصدوم در پی واژگونی خودروی پراید

یک کشته و 5 مصدوم در پی واژگونی خودروی پراید
کد خبر : 1724714
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست واحد آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری محلات از وقوع یک حادثه رانندگی در این شهر خبر داد و در این خصوص گفت: واژگونی خودروی پراید و برخورد آن با تیر برق منجر به فوت راننده و مصدومیت 5 نفر شد.

به گزارش ایلنا، بهزاد کریمی افزود: پیش از ظهر امروز با اعلام خبری مبنی بر وقوع حادثه رانندگی و واژگونی خودروی پراید به سامانه 125 آتش‌نشانی، بلافاصله یک دستگاه خودروی امدادونجات به همراه آتش‌نشانان به محل حادثه واقع در انتهای بلوار ولیعصر منتهی به خیابان نواب صفوی اعزام شدند.

وی ادامه داد: این حادثه یک فوتی و 5 مصدوم برجای گذاشت و مصدومین توسط فوریت‌های پزشکی 115 به بیمارستان امام خمینی منتقل شدند. در ادامه این عملیات آتش‌نشانان حاضر در صحنه حادثه نیز با استفاده از ابزارآلات فنی، نسبت به ایمن‌سازی خودروی حادثه‌دیده اقدام کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده