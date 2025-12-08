یک کشته و 5 مصدوم در پی واژگونی خودروی پراید

به گزارش ایلنا، بهزاد کریمی افزود: پیش از ظهر امروز با اعلام خبری مبنی بر وقوع حادثه رانندگی و واژگونی خودروی پراید به سامانه 125 آتش‌نشانی، بلافاصله یک دستگاه خودروی امدادونجات به همراه آتش‌نشانان به محل حادثه واقع در انتهای بلوار ولیعصر منتهی به خیابان نواب صفوی اعزام شدند.

وی ادامه داد: این حادثه یک فوتی و 5 مصدوم برجای گذاشت و مصدومین توسط فوریت‌های پزشکی 115 به بیمارستان امام خمینی منتقل شدند. در ادامه این عملیات آتش‌نشانان حاضر در صحنه حادثه نیز با استفاده از ابزارآلات فنی، نسبت به ایمن‌سازی خودروی حادثه‌دیده اقدام کردند.

