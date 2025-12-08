به گزارش ایلنا از اصفهان، حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری روز دوشنبه در نشست فوق‌العاده شورای پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری اصفهان افزود: در این راستا نظارت بر فضای مجازی مانند فضای حقیقی، لازم و ضروریست.

وی ناهنجاری اجتماعی در حوزه عفاف و حجاب را یک چالش دانست و گفت: ماهیت و حقیقت ناهنجاری‌های اجتماعی منشأ فرهنگی، شناختی و معرفتی دارد که اگر اینگونه عوامل بدرستی تبیین شود شاهد بروز بسیاری از چالش‌ها نیز نخواهیم بود.

وی با اشاره به وظایف قانونی ۲۶ دستگاه متولی امور فرهنگی و اجرایی افزود: هر فرد یا مسوولی در نظام موظف به پاسداری از ارزش‌های اسلامی است.

رییس کل دادگستری اصفهان افزود: با توجه به اینکه در ناهنجاری‌های اجتماعی و موضوع عفاف و حجاب، درصد بالایی از عاملان آن به‌دلیل ناآگاهی اقدام به این کارها می‌کنند، دستگاه‌های متولی فرهنگی باید با اولویت آگاهی‌بخشی فرهنگی به خانواده‌ها و جوانان و نظارت به حوزه وظایف قانونی خود، بدرستی عمل کنند.

وی تاکید کرد: باید تهدیدات ناشی از رعایت نکردن عفاف، حجاب و زیست عفیفانه بخوبی برای خانواده‌ها تشریح شود و عموم مردم بدانند که علاوه بر این آسیب‌های جدی، اهداف شوم دشمنان نظام جمهوری اسلامی نیز در این موضوع دنبال می‌شود.

حجت‌الاسلام جعفری افزود: بر این اساس بدون شک، همانگونه که مردم ما در جنگ ۱۲ روزه اتحاد مقدسی در مقابل دشمنان شکل دادند، در این میدان نیز که به نوعی جنگ شناختی با عواقب مُخرب است، با معاندان مقابله خواهند کرد.

وی خطاب به دستگاه‌های مُتولی فرهنگی و مدیران دستگاه‌های مختلف گفت: این دستگاه‌ها و مدیران حوزه‌های مختلف باید با نظارت عالی بر اماکن عمومی، مراکز آموزشی، فرهنگی، گردشگری و ورزشی، خدمات درمانی و کلینیک‌ها، اصناف و سایر اماکن عمومی و تجمع‌ها شامل جشن‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی، پیشگیری از این ناهنجاری را در دستور کار خود قرار دهند.

وی تصریح کرد: هرگونه نبود نظارت و کوتاهی در این‌ باره پذیرفتنی نیست و مسؤول و دستگاه متولی باید پاسخگو باشد.

رییس کل دادگستری اصفهان تأکید کرد: معیار ما در دادگستری برای صیانت از ارزش‌های اسلامی، زیست عفیفانه و عفاف و حجاب طبق شرع مقدس و قانون است و بر همین اساس با اختصاص شعب تخصصی، رسیدگی خارج از نوبت به این موضوع در دستور کار قرار دارد.

حجت‌الاسلام جعفری افزود: در حوزه احیای حقوق عامه در سبک زندگی اسلامی از طریق دادستان‌های سراسر استان اقدامات لازم صورت می‌پذیرد.

