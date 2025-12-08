طرح نانینو نیازمند اصلاح است/ قیمت دستوری نان موجب کاهش کیفیت آن می شود

​ به گزارش ایلنا، معاون هماهنگی امور اقتصادی فارس در این نشست با تاکید بر نان به عنوان قوت غالب مردم گفت: در تصمیمات در خصوص نرخ نان، علاوه بر صنف نانوا به معیشت مردم نیز توجه ویژه می شود.

مسعود گودرزی ادامه داد: استاندار فارس به صنف نانوایان توجه ویژه دارند و بیشترین جلسات و مکاتبات برای پیگیری نرخ نان که از مطالبات عمومی صنف نانوایان است از طریق استانداری فارس به انجام رسیده است.

گودرزی با تاکید بر اینکه قیمت دستوری نان موجب کاهش کیفیت آن می شود، گفت: آزاد شدن نرخ نان موجب ارتقای کیفیت نان می شود اما در کنار آن باید رفاه مردم در تامین نان را نیز در تصمیات در نظر گرفت.

وی تاکید کرد: پیشنهادات اتحادیه صنف نانوایان شیراز در پیگیری مطالبات اعضای تحت پوشش در دستور کار استانداری فارس و دستگاه های مرتبط گردیده و با جدیت در حال پیگیری حتی در سطح ملی می باشیم .

تاثیر مطلوب هماهنگی در اجرای طرح هایی که وارد فاز اجرایی می شوند

مدیرکل غله استان فارس نیز گفت: دغدغه نانوایان، دغدغه این اداره کل نیز هست و هماهنگی اعضای صنف نانوایان شهرستان شیراز با اتحادیه مربوطه در خصوص طرح‌هایی که وارد فاز اجرایی شده‌اند، می‌تواند موجب تسهیل در پیشبرد این طرح‌ها شود.

مهدی جمالی با اشاره به اینکه طرح مسائل و مشکلات نانوایان در جلسه امروز اتاق اصناف، با حضور مسئولان این اتاق و رئیس و اعضای اتحادیه صنف نانوایان شیراز، بیانگر همدلی و همسویی موجود است، افزود: این تعامل نقش مهمی در رفع موانع و تقویت روند اجرای طرح‌ها دارد.

طرح مسائل صنف نانوا با مسئولان فرصت مغتنمی است

معاون فرماندار شیراز هم تاکید کرد: از انجام هر کاری که از دست مسئولان در استان برای تسهیل مسائل و مشکلات صنف نانوایان بر بیاد کوتاهی نمی کنیم و تمام اقداماتی را که تاکنون در سطح اختیارات استانی توانسته ایم به انجام رسانده ایم و امروز نیز مجددا به مسائل و مشکلات صنف زحمتکش نانوا گوش فرا داده و تمام توان و ظرفیت خود را برای تسهیل امور آنها به کار می گیریم.

وحیدبادپا،تصریح کرد: از اینکه رئیس و هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان و رئیس اتحادیه صنف نانوایان شهرستان شیراز همواره پیگیر رفع مشکلات نانوایان هستند و جلساتی با حضور مسئولان برگزار می کنند تا مشکلات چهره به چهره مطرح شوند، قدردانی می کنیم.

صنف تخصص محور نانوا به حمایت جدی نیاز دارد

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس نیز با قدردانی از صنف شریف نانوایان که در تمامی ایام پای انقلاب و مردم بوده اند، گفت: در جنگ ۱۲ روزه نانوایان شریف شهرستان شیراز بر ساعات کاری خود افزودند و حتی نان رایگان توزیع کردند و رفاه مردم را بر منافع خود ارجحیت دادند.

حجت جوانمردی،ادامه داد: امروز مسئولان استان را به اتاق اصناف مرکز استان که خانه اعضای اتحادیه های صنفی است دعوت کرده ایم تا در جریان مسائل و مشکلات اعضای این صنف قرار بگیرند و از مسئولان محترم حاضر درخواست داریم که در رفع این مشکلات ما را یاری کنند.

جوانمردی با تاکید بر تخصص محور بودن صنف نانوا هم عنوان کرد: به دلیل مشکلات در نرخ نان و افزایش هزینه های دستمزد کارگر، بیمه، مالیات، اجاره بها و … نانوایان ما بسیاری از کارگران ماهر خود را از دست داده اند و نیاز به حمایت جدی دارند.

طرح نانینو نیازمند اصلاح است

رئیس اتحادیه صنف نانوایان شهرستان شیراز هم طرح نانینو را نیازمند اصلاح دانست تا نانوایان کمترین مشکل را داشته باشند.

اسد سنگابی، ادامه داد: شغل نانوایی به عنوان یک ساختار اقتصادی و تولیدی که تک محصولی است به کارگران و کارفرمایان ماهر و با سابقه نیاز دارد و در طرح نانینو اقتصاد نانوا باید دیده شود که در این راستا از مسئولان استان خواستار مساعدت و پیگیری های لازم هستیم.

اسدسنگابی اضافه کرد: در مورد ادامه طرح نانینو پیشنهاد ما آزادسازی نرخ نان و توقف طرح نانینو است و تاکید صنف نانوایان شهرستان شیراز این است که تصمیم برای این صنف در سطح استانی و با توجه به نیازهای شهرستان شیراز اتخاذ شود و دولت در این خصوص به استان ها تفویض اختیار دهد.

گفتنی است در این جلسه به اعضای صنف نانوایان حاضر در جلسه فرصت داده شد تا به طرح مسائل و پیشنهادات خود بپردازند.

