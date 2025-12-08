خبرگزاری کار ایران
دستگیری عاملان تیراندازی و نزاع دسته‌جمعی در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری عاملان نزاع دسته‌جمعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ١١٠ مبنی بر نزاع و درگیری با سلاح شکاری در یکی از روستا‌های اطراف شیراز، ماموران انتظامی پاسگاه "دودج" به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل درگیری و در بررسی‌های دقیق مشخص شد، به دلیل اختلافات خانوادگی ٤ نفر با سلاح شکاری با یکدیگر درگیر شده که منجر به جراحت ٣ نفر از ناحیه پا، صورت و کمر گردیده که با حضور عوامل گشت و اقدامات پلیسی، در‌این‌خصوص ٣ نفر دستگیر و به مقر انتظامی انتقال شدند.

فرمانده انتظامی شیراز با هشدار به افراد مخل نظم و امنیت و تاکید بر اینکه شهروندان برای حل مشکل و اختلاف‌های خود از راه‌های قانونی اقدام کنند، اظهار داشت: پلیس به‌منظور ایجاد امنیت اجتماعی مردم در سطح جامعه، با تمام توان و به‌صورت شبانه‌روز تلاش می‌کند و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری مراتب را از طریق تلفن ١١٠ به پلیس اطلاع دهند. 

 

