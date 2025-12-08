خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل راهداری استان خبرداد؛

آماده‌باش ۵۵۷ نیروی راهداری همدان در پی احتمال بارش برف

آماده‌باش ۵۵۷ نیروی راهداری همدان در پی احتمال بارش برف
کد خبر : 1724529
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همدان از آماده‌باش کامل ۵۵۷ نفر نیروی راهدار و به‌کارگیری ۳۶۵ دستگاه ماشین‌آلات راهداری در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از همدان، حمید پرورشی‌خرم صبح امروز در حاشیه‌ بازدید از محورهای مواصلاتی با اشاره به استقرار نیروهای راهداری در ۳۵ باب راهدارخانه و پوشش ۴۵ گردنه برف‌گیر استان اظهار کرد: با توجه به کوهستانی و سردسیر بودن استان همدان تمهیدات لازم برای تأمین ایمنی و تردد روان کاربران جاده‌ای در نظر گرفته شده است.

وی از آماده‌باش کامل ۵۵۷ نفر نیروی راهدار و به‌کارگیری ۳۶۵ دستگاه ماشین‌آلات راهداری در سطح محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان افزود: علاوه بر آمادگی کامل نیروها و تجهیز ماشین‌آلات بیش از ۷۵ هزار تن شن و نمک نیز به‌منظور طرح زمستانی در راهدارخانه‌های سطح استان ذخیره‌سازی و دپو شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت روان‌آب‌ها بیان کرد: طی هشت‌ماهه امسال، بیش از ۹۵۰ دستگاه پل و آبرو در سطح راه‌های استان لایروبی شده و حدود ۲ هزار و ۸۰۰ کیلومتر قنو برای هدایت آب‌های سطحی به خارج از مسیر جاده‌ها تنظیم شده که این عملیات همچنان ادامه دارد.

پرورشی‌خرم با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در زمان بارندگی تصریح کرد: در اولین بارش باران، به‌دلیل وجود آلودگی و چربی در سطح جاده‌ها لغزندگی مسیرها افزایش می‌یابد که در صورت بی‌احتیاطی می‌تواند منجر به بروز حوادث شود.

وی در پایان از هم‌وطنان خواست پیش از آغاز سفر جهت اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور، با سامانه گویای ۱۴۱ تماس حاصل کنند.‌

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده