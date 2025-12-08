مدیرکل راهداری استان خبرداد؛
آمادهباش ۵۵۷ نیروی راهداری همدان در پی احتمال بارش برف
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای همدان از آمادهباش کامل ۵۵۷ نفر نیروی راهدار و بهکارگیری ۳۶۵ دستگاه ماشینآلات راهداری در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از همدان، حمید پرورشیخرم صبح امروز در حاشیه بازدید از محورهای مواصلاتی با اشاره به استقرار نیروهای راهداری در ۳۵ باب راهدارخانه و پوشش ۴۵ گردنه برفگیر استان اظهار کرد: با توجه به کوهستانی و سردسیر بودن استان همدان تمهیدات لازم برای تأمین ایمنی و تردد روان کاربران جادهای در نظر گرفته شده است.
وی از آمادهباش کامل ۵۵۷ نفر نیروی راهدار و بهکارگیری ۳۶۵ دستگاه ماشینآلات راهداری در سطح محورهای مواصلاتی استان خبر داد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان افزود: علاوه بر آمادگی کامل نیروها و تجهیز ماشینآلات بیش از ۷۵ هزار تن شن و نمک نیز بهمنظور طرح زمستانی در راهدارخانههای سطح استان ذخیرهسازی و دپو شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت روانآبها بیان کرد: طی هشتماهه امسال، بیش از ۹۵۰ دستگاه پل و آبرو در سطح راههای استان لایروبی شده و حدود ۲ هزار و ۸۰۰ کیلومتر قنو برای هدایت آبهای سطحی به خارج از مسیر جادهها تنظیم شده که این عملیات همچنان ادامه دارد.
پرورشیخرم با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در زمان بارندگی تصریح کرد: در اولین بارش باران، بهدلیل وجود آلودگی و چربی در سطح جادهها لغزندگی مسیرها افزایش مییابد که در صورت بیاحتیاطی میتواند منجر به بروز حوادث شود.
وی در پایان از هموطنان خواست پیش از آغاز سفر جهت اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور، با سامانه گویای ۱۴۱ تماس حاصل کنند.