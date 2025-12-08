سناریوی سازمانیافته قتل شکست خورد؛ حقیقت با مرگ مضروب در گتوند فاش شد
دادستان عمومی و انقلاب گتوند از شناسایی و دستگیری عاملان صحنهسازی سازمانیافته برای تبدیل یک واقعه خودکشی به قتل عمد خبر داد و گفت: با مرگ مضروب و انجام تحقیقات تخصصی قضایی، این سناریو ناکام ماند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، کامران رومیانی اظهار داشت: فردی که در شامگاه ۹ آذرماه سال جاری بر اثر اصابت گلوله در شهرک پنجم گتوند زخمی شد، بهمنظور دریافت دیه از بیتالمال، اقدام به صحنهسازی و تغییر ماهیت واقعه خودزنی بهعنوان قتل عمد از سوی افراد ناشناس کرده بود.
وی افزود: پس از دریافت گزارش تیرخوردگی، با حضور اینجانب و تیم تخصصی پلیس آگاهی در محل حادثه، مشخص شد مضروب پیش از انتقال به بیمارستان طی تماس تلفنی گفته بود: «به دادم برسید، مرا کشتند».
به گفته دادستان، این گفتهها اقدامی جهتدار برای ایجاد انحراف در روند تحقیقات و فریب دستگاه قضایی، ارزیابی شده است.
رومیانی ادامه داد: خانواده مضروب ادعا داشتند دو فرد نقابدار به سمت وی تیراندازی کردهاند، اما بررسیهای صحنه جرم نشان داد تنها لکه خون محدود در محل وجود دارد که با ادعای وقوع تیراندازی در همان مکان مطابقت ندارد. علاوه بر آن، جابهجایی جسد و تغییر موقعیت خودرو نیز شواهدی از دستکاری صحنه را نشان میداد.
دادستان گتوند با بیان اینکه مضروب در تاریخ ۱۵ آذرماه جان باخت، افزود: در این مدت بررسیهای تخصصی از جمله نمونهبرداری بیولوژیک، تجزیه و تحلیل نوع جراحت، بازرسی دقیق منزل و خودرو، و بازبینی تلفن همراه مضروب انجام شد.
رومیانی تصریح کرد: با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات و انجام تحقیقات اطلاعاتی و جرمشناسانه، مشخص شد برخی افراد با هدف تحریف واقعیت و ایجاد گمراهی در روند قضایی، اقدام به صحنهسازی متقلبانه کردهاند که در ادامه، این افراد دستگیر و سلاح مورد استفاده نیز کشف و تحویل مقامات قضایی شد.
دادستان گتوند با تأکید بر برخورد بدون تساهل با مسببان چنین رفتارهایی، گفت: هرگونه دستکاری صحنه جرم، تحریف حقیقت و فریب دستگاه عدالت، مصداق جرم و اخلال در فرآیند کشف علمی جرم است و افراد دخیل با مجازاتهای قانونی روبهرو خواهند شد.