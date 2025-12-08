ثبت جشنواره گندم و نان در فهرست رویدادهای گردشگری / گامی برای حرفهایسازی و توسعه مقصدهای گردشگری
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان از ثبت جشنواره گندم و نان شهرستان بندرلنگه در فهرست رسمی رویدادهای گردشگری استانی خبر داد و آن را گامی مهم در مسیر ساماندهی و حرفهایسازی گردشگری رویدادها دانست.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، عباس رئیسی روز دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴ اظهار کرد: جشنواره گندم و نان بهصورت سالانه برگزار میشود و هدف آن پاسداشت آیینهای سنتی نان و کشاورزی و همچنین معرفی فرهنگ بومی بندرلنگه است. این جشنواره نماد همبستگی فرهنگی و یکی از ارکان اصلی سفره ایرانی به شمار میرود.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان افزود: ثبت رسمی رویداد، زمینهساز برنامهریزی دقیق، بهرهبرداری بهتر از ظرفیتهای فرهنگی و محلی و معرفی استان هرمزگان به گردشگران داخلی و خارجی است.
او اظهار کرد: بر اساس راهبردهای سند تحول دولت مردمی در حوزه گردشگری، توسعه مسیرها و مقصدهای جدید گردشگری یکی از اولویتهای اصلی ماست و ثبت این رویدادها بخشی از این برنامه جامع محسوب میشود.
رئیسی خاطرنشان کرد: جشنواره گندم و نان شهرستان بندرلنگه با شماره ثبت ۲۰۴۲۸۱۰۷۶ رسماً به عنوان رویداد گردشگری استانی به ثبت رسیده است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان تصریح کرد: این اقدام امکان برنامهریزی حرفهای، استانداردسازی اجرا و بهرهبرداری از ظرفیتهای بومی را فراهم میکند و تجربه گردشگری منحصر به فردی برای مسافران ایجاد مینماید و هویت فرهنگی و سنتی استان را به نمایش میگذارد..
او در پایان تاکید کرد: این ادارهکل با همکاری بخش خصوصی، هنرمندان محلی و نهادهای مرتبط، درصدد است تا جشنواره گندم و نان به نماد گردشگری فرهنگی هرمزگان تبدیل شود و نقشی مؤثر در توسعه اقتصاد خلاق و اشتغال پایدار استان ایفا کند.